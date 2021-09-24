وفاة طفلة هندية بعد اغتصابها من 33 شخصا لمدة 8 أشهر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تمكنت الشرطة الهندية من القبض على 26 رجلا قرب منطقة مومباي بعد مزاعم اغتصابهم طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا على مدى 8 أشهر.

وتعود تفاصيل الواقعة كما ذكرها موقع «CNN»، بعد وفاة الطفلة بعد تعرضها للاعتداء والاغتصاب، متأثرة بجراحها خلال نهاية الأسبوع.

اغتصاب سيدة على يد 33 شخصا لمدة 8 أشهر

أثار الحادث غضب الرأي العام، وذكرت شرطة مومباي أنه تم العثور على الضحية في حافلة صغيرة في وقت مبكر من صباح الجمعة، وتم نقلها إلى المستشفى، وتم الاشتباه في رجل في ارتكابه جريمة الاغتصاب.

ووجهت الشرطة الاتهامات له بعد التعرف عليه من خلال لقطات كاميرات المراقبة، وينتظر مرتكبو واقعة الاغتصاب عقوبة الإعدام.

وأوضح ضابط الشرطة، دينكار موكني من مركز شرطة ماندباي، أن تم القبض على 26 رجلا بعد القبض على الأول والاعتراف عليهم بتهمة الاغتصاب بموجب قانون العقوبات الهندي.

ووصف رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا وعاصمتها مومباي الحادث على أنه جريمة شنيعة و«عار» على الإنسانية، وربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي التشابه بين هذه الواقعة وواقعة أخرى لاغتصاب جماعي وحشي وقتل طالبة عام 2012، والتي أدت إلى تشديد بند الاعتداء الجنسي في البلاد.

تفاقم أزمة الاغتصاب في الهند

وتوجهت الفتاة قبل وفاتها بتحرير محضر يفيد بتعرضها للاغتصاب والابتزاز من 33 شخصا، بينهم مراهقان وتقوم الشرطة حاليا بالبحث عن باقي المتهمين الـ 7 المتبقين في القضية.

ولم تكن هذه الواقعة الأولى التي تسببت في مزيد من الضحايا الاغتصاب في الهند، فأوضحت آخر البيانات الحكومية انه يتم اكتشاف حالة اغتصاب في الهند كل 17 دقيقة.