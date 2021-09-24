لا تستهين بها.. 5 أطعمة مهدور حقها "تصنع العجائب" في فقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

عندما يتعلق الأمر بخسارة الوزن، فإننا ندرك ضرورة معرفة الأطعمة التي نحتاج إلى تناولها وتلك التي تتطلب تقليلها.

وهناك أكل غني وصحي لا يعلم عنه الكثير، فإليك بعض من أكثر المواد الغذائية التي تم التقليل من قيمتها ولكنها "تصنع العجائب" إذا كنا نتحدث عن فقدان الوزن، سنعرضها لكم وفقا لموقع "timesofindia"

1- اللوز:

دهون صحية يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، ففي حين أنه غني بالسعرات الحرارية، قد تضطر إلى مراقبة الكمية التي تتناولها منه.

وهو مصدر غني بالعناصر الغذائية بما في ذلك البروتينات والألياف، ما يساعدك على البقاء غير جائع لفترات أطول.

2- التفاح:

يمكن لتفاحة في اليوم مساعدتك في خسارة بعض من الكيلوجرامات، كونه منخفض السعرات الحرارية، وغني بالعناصر الغذائية الحيوية التي تساعد في عملية إنقاص الوزن.

ويحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف، فهو يحافظ على صحة الجهاز الهضمي، ويبقك غير جائع، ما يقلل من السعرات الحرارية الزائدة في جسمك.

3- البطاطا الحلوة:

من أكثر العناصر الغذائية التي لا يتم تقديرها كثيرًا، لكن ما لا يعرفه الناس هو أنها مفيدة جداً لصحتك العامة وتعمل على إنقاص الوزن.

هي غنية بالألياف وقليلة السعرات الحرارية ومرطبة، إلى جانب مساعدتك على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، توفر لك فيتاميني "أ" و"ج".

4- المشروم:

بديل رائع للحوم، فهو غني بمضادات الأكسدة ويزود جسمك بالبروتين والألياف، وهذا بدوره يثبت أيضًا أنه مفيد في رحلة إنقاص الوزن، أشارت الدراسات إلى أن تناوله يمكن أن يعزز الشبع، مما يؤدي إلى تقليل استهلاك الأطعمة عالية السعرات الحرارية.

5- الشوفان:

حين أنه أول ما يتبادر إلى الذهن عندما تفكر في وجبة فطور لذيذة، فمن المؤكد أنه مفيد لصحتك العامة، مليء بالألياف، يساعدك على التحكم في رغباتك لفترة طويلة، مما يحافظ على تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية.