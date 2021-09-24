منها قلة الرغبة الجنسية.. 6 أعراض غير مألوفة لانقطاع التنفس أثناء النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

انقطاع النفس النومي هو حالة تؤدي إلى استرخاء عضلات الحلق بشكل متكرر أثناء النوم، ومن ثم قد تسد مجرى الهواء أو تتداخل مع عملية التنفس.

وإذا تُرك انقطاع النفس الانسدادي النومي دون علاج، قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

والشخير بصوت عال، ووقف التنفس أثناء النوم والاستيقاظ، والاختناق من الأعراض الشائعة لانقطاع النفس الانسدادي النومي، كما أن هناك العديد من العلامات الأخرى غير المألوفة لهذه الحالة، نستعرضها فيما يلي وفقًا لموقع kompas.

- الشعور بالصداع في الصباح

قد يكون عرضًا دون أن يلاحظه أحد، وفي هذه الحالة، قد تستيقظ في الصباح تقريبًا مصابًا بصداع ربما يستمر لعدة ساعات بعد الاستيقاظ.

وعادة ما يكون الألم في مقدمة الرأس وعلى كلا الجانبين، كما قد تشعر كما لو أن رأسك يتعرض للضغط.

- عدم القدرة على التركيز أثناء النهار

توقف التنفس أثناء النوم يجعل من الصعب الحصول على قسط كافٍ من النوم، لذا حاول ملاحظة عدد المرات التي تجد فيها صعوبة في التركيز في العمل أو في المدرسة أو في مشروع ما، وقد تجد نفسك أيضًا تنام أثناء القراءة أو مشاهدة التلفزيون أو القيادة.

- المعاناة من تقلبات مزاجية

مثل الشعور بالانزعاج أو الاكتئاب، فإن الشعور المتكرر بالغضب أو الانزعاج، حتى مع أدنى قدر من الانزعاج، يمكن أن يكون أحد أعراض انقطاع النفس النومي الذي يمكن أن يخدعك، وفي هذه الحالة، قد تشعر أيضًا بالحزن أو الاكتئاب وتبكي كثيرًا.

- التعرق المستمر أثناء النوم

قد يكون الاستيقاظ بملاءات متعرقة وبيجاما بشكل منتظم عرضًا أو علامة على توقف التنفس أثناء النوم.

- قلة الرغبة الجنس

تجدر الإشارة إلى أن توقف التنفس أثناء النوم يمكن أن يقلل من الرغبة الجنسية لديك.

- غالبا ما تستيقظ مع التهاب الحلق

عند الإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم، قد تستيقظ مصابا بجفاف أو التهاب في الحلق بسبب تكرار اللهاث والاختناق ومنع تدفق الهواء أثناء النوم