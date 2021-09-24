معنى red flag.. علامة حمراء على الشخص المؤذي في العلاقات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«red flag»، بات المصطلح الأكثر تداولًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، بعدما ظهر مؤخرًا بين رواد موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، مرفقين معه العديد من اللقطات المصورة الساخرة لتوضيح المعنى، قبل أن ينتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

«red flag» مصطلح يعني «الراية الحمراء»، إلا أن استخدامه أصبح كناية عن الأشخاص ذوي الصفات السيئة بالعلاقات العاطفية، فهو إشارة لأحد الطرفين بترك هذه العلاقة والابتعاد عن الطرف الآخر صاحب الصفات غير المرغوبة، وكأنه إشارة لهن.

وسرعان ما انتشر مصطلح «red flag» مقترنًا بحالة من السخرية من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ما معنى red flag؟

كان أحد المغردين شرح عبر حسابه على موقع «تويتر» معنى المصطلح الجديد red flag، المتداول بين الشباب، قائلًا: «شرح مبسط لـ ريد فلاج يعني عليه علامة حمرا لازم تقلق منها ده معنى الكلمة الحقيقي يعني مثلًا شخص فيه صفة وحشة بنقول دي ريد فلاج أو ببساطة في مشكلة معينة لازم تاخد بالك منها».

الـ red flag بيوصف الطرف المؤذي في العلاقة

في هذا الصدد، أشارت الدكتورة هالة عفت، الاستشاري النفسي ومدرب تنمية الذات، إلى أن المصطلح يفسر الطرف المؤذي في العلاقة، وهي العلاقات السامة التي تضر بالشخص الأضعف، قائلة: «الطبيعي إن العِشرة أو المواقف بتبين صفات الطرفين في أي علاقة، لازم العقل يتحكم مش القلب بس، ومنشوفش مبررات للغلط، ووقت ما نصادف تصرفات مؤذية، فدي إشارة حمراء إننا نبعد عن الطرف ده»؟

وتابعت الاستشاري النفسي خلال حديثها لـ «هُن»: «الأذى في المشاعر أصعب بكتير من الأذى الجسماني، فلازم نشوف الأفعال السيئة قبل ما نفكر بمشاعرنا والعواطف تتحكم فينا، عشان نقدر ناخد قرار بالاستمرار أو البُعد».