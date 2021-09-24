ياسمينا العلواني بالحجاب.. حقيقة الصورة المنتشرة للمطربة الشابة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أثار ظهور المطربة الشابة ياسمينا علواني بالحجاب عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشرت ياسمينا علواني نجمة برنامج اكتشاف المواهب الشهير «Arabs got talent»، صورة عبر حسابها الشخصي على موقع«تويتر»، ظهرت من خلالها بالحجاب، معلقةً عليها: «بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق».

وعلى الفور تفاعل الرواد مع صورة المطربة الشابة، مقدمين لها التهاني والمباركات على ارتدائها للحجاب.

صورة ياسمينا علواني بالحجاب يعود تاريخها إلى عيد الأضحى

ولم ترد الفنانة الشابة بالتأكيد أو النفي على ارتدائها للحجاب، مثلما اعتقد البعض من التغريدة الأخيرة لها، كما أنها لم تشارك بالصورة عبر حساباتها الشخصية بموقعي «فيس بوك»، و«إنستجرام».

وبالبحث عن الصورة التي نشرتها بالحجاب، تبين أنها قديمة، ويعود تاريخها إلى عيد الأضحى المبارك السابق، حيث شاركت بها حينها عبر جميع حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مهنئةً جمهورها ومتابعيها بالعيد.

من هي ياسمينا علواني؟

مطربة شابة، وُلدت في 1 يوليو 1998.

ولدت في محافظة الإسماعيلية.

بدأت الغناء في سن الثانية عشرة حيث انضمت لفريق الموسيقي العربية بقصر ثقافة الاسماعيليه.

انضمت إلى الفرقة القومية للموسيقي العربية بقيادة المايسترو سليم سحاب.

ذاع صيتها بعد مشاركتها في برنامج المواهب «Arabs got talent» في موسمه الرابع.

حصلت على الباز الذهبي للوصول إلى نصف النهائي، ببرنامج «Arabs got talent».

صدرت لها أغنية جديده بعنوان «حناله» في 2017.

قدمت العديد من الحفلات في دار الأوبرا المصرية ، قصر ثقافة الإسماعيلية، مركز الفنون ومسرح الجمهورية مع المايسترو سليم سحاب.

صرح والدها بأنه رفض عرض مقدم من شركة إنتاج معروفة لاحتكار صوت ياسمينا.

آخر أعمالها كان كليب «إيه اللي فيها مش فيا»، والذي تم طرحه عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، منذ 11 يونيو 2019.