معلومات عن علياء كريم خطيبة الإعلامي هاني حتحوت: صممت أزياء فنانين عرب «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

احتفل الإعلامي الرياضي هانى حتحوت، بحفل خطبته على مصممة الأزياء علياء كُريم، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأصدقاء والعائلتين.

وأعلن «حتحوت» خطوبته، قبل عدة ساعات، من خلال حسابه على «إنستجرام» بعدما نشر صورة له مع خطيبته علياء مكرم وعلق عليها: «أنا خطبت» وتلقى العروسان التهاني من نجوم الرياضة والمجتمع وجمهوره ومتابعيه.

وعلى الفور، بدأ المتابعون والجمهور بالبحث عن خطيبة الإعلامي الشهير وهويتها وصورها، لمعرفة من هي أحدث عروس بالوسط الرياضي.

ويقدم «هُن» عدة معلومات عن علياء خطيبة الإعلامي هاني حتحوت.

من هي خطيبة الإعلامي هاني حتحوت؟

- تُدعى علياء كُريم.

- دخلت مجال عالم الأزياء عام 2014، وبدأت بناء اسمها في العالم العربي.

- تم اختيارها في مهرجان Fashion Awards 2019 المُقام في لندن لتقديم أهم الجوائز في عالم الأزياء لتكون المصممة العربية الوحيدة المشاركة في هذا الحدث.

- قامت بتصميم أزياء لعديد من الفنانين العرب، حول العالم، على رأسهم الإعلامية حليمة بولند، الفنانة هنادي الكندري، الدانه مودل، شادن مودل، سنيوريتا، عهود العنزي، فاطمة المؤمن، الفنانة نور الغندور.

- تحاول إبراز جمال المرأة العربية في تصميماتها.

- لديها نحو 7 آلاف متابع عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- تؤكد عبر حسابها الشخصي، أنها تصدر منتجاتها لجميع أنحاء العالم.

رسالة هاني حتحوت لخطيبته عقب حفل الخطبة

وكان الإعلامي هاني حتحوت، وجه رسالة رومانسية لخطيبته، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعدما نشر عدة صور من حفل الخطبة، وعلق عليها قائلًا: «أنا محظوظ لأنني أعزب إلى أنا محظوظ لأنني خطبت.. في 3 أشهر انتهى الانتظار الطويل يا سوبر علياء بحبك».