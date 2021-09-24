سيدة بريطانية تضع مولودا بعد عملية تعقيم.. وطبيبة: حالة نادرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

بعد سنوات مرت على زواجها وإنجابها لطفلين قررت السيدة البريطانية «باربرا» الاكتفاء بطفليها، واتفقت مع زوجها على أنه لا حاجة لمزيد من الأطفال، لذلك أجرت عملية تعقيم بعدما شاورت زوجها في الأمر.

بعد فترة من خضوع باربرا لعملية تعقيم، كانت تعتقد أن الحمل أصبح مستحيلا وأنه صفحة طويت، خاصة أنها تبلغ من العمر 46 عامًا وأجرت عملية «ربط أنبوب فالوب» حتى لا تنجب مرة أخرى حسبما أكدت شبكة «سكاي نيوز».

السيدة فوجئت بحملها بعد ربط قناة فالوب

السيدة التي تحمل الجنسية البريطانية لم يكن في حسبانها أنها ستحمل وتلد مرة أخرى بعد ربط قناة الرحم، لكنها فوجئت بالحمل وأنجبت طفلا رغم ذلك.

آلام شديدة في منطقة البطن شعرت بها الأم البريطانية أثناء عملها في محل للبيع بالتجزئة، وأثناء العمل ومع مرور الوقت ازداد الألم سوء بحسب ما أوردت صحيفة «صن» البريطانية اليوم الجمعة الجمعة.

وكشفت الصحيفة عن أن الأم انتابها شعور بالألم الحاد وبعودتها للأطباء وعمل الفحوصات اللازمة تبين أنها حامل ووضعت في النهاية مولودها الثالث.

الزوجان يسميان مولودهما الجديد «المتسلل»

وكشفت الأم خلال حديثها لوسائل إعلام محلية أن الأمر كان مفاجئًا وصادمًا بالنسبة إليها بينما أطلق الزوجان على الطفل الجديد اسم «هانتر» أي المتسلل لأنه كما يقولان تسلل إلى حياتهما.

ومن جانبها، اعتبرت طبيبة الأمراض النسائية ميليسا جارير في تصريحات لصحيفة «صن» البريطانية أن الأمر نادر جدًا وعلى الرغم من ذلك فإن توقعات حدوث الحمل بعد الخضوع لعملية التعقيم أصبح غير مستحيل.

وأضافت أنه عندما يتم ربط قناتي الرحم لدى النساء فبوسعهن لاحقا التعافي من أثر عملية التي أجريت ويظهر «أنبوب» جديد لتمر من خلاله البويضات في رحلتها من المبيض إلى الرحم ويحدث الحمل.