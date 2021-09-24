طريقة عمل البيتزا الإيطالي في البيت بسهولة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البيتزا الإيطالي، أفضل الأكلات التي يفضلها فئتي الشباب، والأطفال، فهي ذو مذاق لذيذ، كما إنها من الأكلات الخفيفة، والتي يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة.

ومع ارتفاع اسعارها في المطاعم، إليكِ طريقة عمل البيتزا الإيطالي بخطوات الشيف غادة التلي.

طريقة عمل البيتزا الإيطالي

مكونات البيتزا الإيطالي:

4 أكواب دقيق.

1 كوب حليب خالي من الدسم.

نصف كوب زيت زيتون.

1 ملعقة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة سكر.

رشة ملح.

مكونات حشو البيتزا

1/4 كوب فطر مقطع.

4 ملاعق كبيرة صلصة بيتزا.

1/4 كوب زيتون مقطع.

ملعقة صغيرة زعتر.

كوب جبن مبروش.

خطوات عمل البيتزا الإيطالي

1- في البداية، ضعي الخميرة في كوب صغير ماء دافئ واتركيها تتفاعل.

2- ضعي الدقيق في وعاء كبير، ثم ضيفي إليه الحليب والزيت وقلبي جيدًا.

3- اخلطي الخميرة مع الملح والسكر واعجني جيدا لمدة 5 دقائق.

4- شكلي كرة من العجين، وتغطى بفوطة مطبخ، وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة.

5- افردي العجينة في صينية.

6- ضعي الصلصة على العجين بكميات متساوية.

7- رشي الزعتر والجبن ثم ادخليها في فرن ساخن لمدة نصف ساعة.

8- تخرج البيتزا وتقدم ساخنة مع البطاطس.

البيتزا الإيطالي بالتونة

- مقادير البيتزا الإيطالي بالتونة:

4 أكواب دقيق

4 ملاعق كبيرة لبن بودرة

1/2 كوب زيت

2 ملعقة كبيرة خميرة

رشة ملح

ماء للعجن

جبنة موتزاريلا

بصل

تونة

فلفل أخضر

زيتون أسود

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ملعقة كبيرة كاتشب

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة زعتر ناشف

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل البيتزا الإيطالي بالتونة

1- في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع اللبن البودرة والخميرة جيدا ثم ضيفي الزيت والماء.

2- غطي العجينة وتترك في مكان دافئ تختمر.

3- افردي العجينة في الصينية التي تناسبك ثم وزعي الصلصة.

4- ضيفي القليل من الزعتر ثم الزيتون والبصل والفلفل والجبنة الموتزاريلا.

5- ادخليها الفرن لمدة 15 دقيقة حتى النضج وتقدم ساخنة.

6- لعمل الصلصة، اخلطي زيت الزيتون مع الكاتشب والملح والفلفل على النار، حتى يتماسك.