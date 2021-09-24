أول رسالة من هاني حتحوت لـ خطيبته: «انتهى الانتظار يا سوبر علياء»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

حرص الإعلامي الرياضي هانى حتحوت على توجيه رسالة رومانسية إلى خطيبته بعد ساعات من إعلانه خطبتهما عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

ونشر مقدم البرامج الرياضية صورة له من جلسة التصوير الخاصة بخطوبته على علياء كريم مصممة الأزياء في حفل عائلي بمنزل العروس، ودون عليها: «من أنا محظوظ عشان أعزب إلى أنا محظوظ علشان بقيت خاطب في 3 أشهر.. انتهى الانتظار الطويل يا سوبر علياء.. بحبك».

خطوبة هاني حتحوت وعلياء مكرم بأحد فنادق القاهرة

أقيم حفل خطوبة هاني حتحوت بحضور عدد من أهل العروسين بالإضافة إلى عدد من الأصدقاء والأقارب وسط فرحة كبيرة من الحضور الذين حرصوا على الاحتفال بالعروسين على ألحان الأغاني الرومانسية بأحد الفنادق بالقاهرة.

وحرص الحضور على تقديم التهاني والتبريكات لـ محمد حتحوت والد الإعلامي الشاب، ووالدته سناء زغلول، والتقطوا بعض الصور التذكارية مع العروسين خلال حفل الخطوبة الذي حرص عدد من أصدقاء الإعلامي على حضوره ومشاركته الفرحة.

وأعلن «حتحوت» خطوبته، قبل ساعات، من خلال حسابه على «إنستجرام» بنشره صورة له مع خطيبته علياء مكرم وعلق عليها: «انا خطبت» وتلقى العروسان التهاني من نجوم الرياضة والمجتمع وجمهوره ومتابعيه.

علياء مكرم تنشر صورا من حفل الخطوبة

كما شاركت علياء مكرم مجموعة من صور حفل خطوبتها على الإعلامي الرياضي وهي مصممة أزياء اختيرت للمشاركة في مهرجان «فاشون أوورد» بلندن الذي يقدم أهم الجوائز في عالم الأزياء لتكون المصممة العربية الوحيدة المشاركة في هذا الحدث.

يذكر أن الإعلامي هاني حتحوت احتفل قبل أيام بمناسبة مرور 3 سنوات على انطلاق برنامجه الرياضي «الماتش» الذي يذاع على قناة صدى البلد وحقق نجاحا كبيرا من خلال العديد من الانفرادات والأخبار والحوارات الحصرية التي ساهمت في وضع البرنامج في مصاف أفضل البرامج الرياضية في الاستفتاءات الإعلامية.