دنيا بطمة تثير الجدل بتغير ملامحها.. ومتابعون: "دكتور التجميل ياخد نوبل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حالة من الجدل أثارتها الفنانة المغربية، بعد ظهورها بملامح مختلفة عن شكلها الذي اعتاد عليه متابعيها.

وظهرت دنيا بملامح وجه مستدير ومنتفخ وقوام ممشوق، بعد أن كان وجهها وجسدها نحيلًا، ليرجح أغلب المتابعين إجرائها عمليات تجميل.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لها للمقارنة بين إطلالتها في السابق والوقت الحالي، متسائلين عن كيفية تغير ملامحها لهذا الحد وعن ماهية العمليات التي تحدث ذلك التغيير.

بخلاف ذلك توالت على صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" التعليقات التي تسأل وتبدي اندهاشها، ولاحظ المتابعون الانتفاخ الذي بدى على جسدها وخاصة ساقيها.

فتقول إحدى المتابعات: "معرفتش مين دي.. ولا إزاي عملتي كده ولكن اللي عملوا وجهك مقصروش"، بينما يقول آخر: "هي جابت بنت جديدة ودخلت فيها وعملوا اندماج وطلعت كائن جديد"، وسخر أحد المتابعين منها قائلًا: "الدكتور ياخد نوبل في التجميل".

يذكر أن دنيا بطمة بدأت مشوارها الفني في عام 2011 بالمشاركة في برنامج اكتشاف المواهب الشهير عرب أيدول، ونافست على اللقب لتحتل المرتبة الثانية، بعد المتسابقة المصرية كارمن سليمان.