إطلالة نيللي كريم وزوجها مع منى الشاذلي.. جاكيت جينز وقميص منقوش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

نشرت الفنانة نيللي كريم، صورة جديدة لها رفقة زوجها هشام عاشور لاعب الاسكواش المعتزل، عبر صفحتها على "فيسبوك"، وظهرت فيها بإطلالة ناعمة.

الصورة جاءت خلال لقائهما المقرر الخميس المقبل ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة "سي بي سي".

وارتدت نيللي جاكيت جينز قصير وبنطلون باللون الأسود، وبالأسفل توب أبيض، مع بوت باللون الأحمر.

وزينت الإطلالة بمكياج قوي، وروج باللون النيود، وتركت شعرها منسدلا على جانبي كتفيها.

أما زوجها هشام، ظهر بقميص منقوش باللون الكحلي، وبنطلون جينز، وحذاء باللون الأسود، وأكمل الإطلالة بساعة كلاسيك.