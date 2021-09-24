نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020 تتألق بالأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

في حفل ضخم أقيم بأحد فناق التجمع الخامس لتتويج ملكة جمال مصر 2021، تألقت نسمة عطا الله الملقبة بملكة جمال مصر 2020 بفستان منفوش باللون الأبيض بصيحة الكاب، ومزين بالفصوص اللامعة.

كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل والميكب بألوان النيود المناسبة لهدوء ملامحها.

وزينت الإطلالة بارتدائها تاج ملكة الجمال للحظات الأخيرة قبل أن تسلمه للملكة الجديدة "نادين الجيار" المختارة كما هو البروتوكول المعروف في المسابقة.

يذكر أن "عطا الله" تشارك في بطولة فيلم الباب الأخضر، وهي للمرة الأولى لها في عالم السينما وتجسد دور زوجة إياد نصار، الفيلم تأليف وسيناريو وحوار الراحل أسامة أنور عكاشة.