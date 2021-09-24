هيفاء وهبي تتألق بإطلالة عصرية شبابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الشهير إنستجرام، أحدث جلسة تصوير لها .

وتألقت هيفاء في الصور، حيث ظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة، مرتدية بنطلون رياضي باللون الزيتي مع تي شيرت باللون الأبيض.

وانتعلت حذاءً رياضيًا مسطحًا باللون الأسود، وأكملت إطلالتها العصرية بحقيبة يد كبيرة الحجم باللون الأحمر، كما تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية والمتناسقة مع ملابسها.

واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل المموج، ومن الناحية الجمالية، وضعت مكياجا جذابا من الألوان النيود التي تناسب لون بشرتها.

يذكر أن أحدث أغاني هيفاء وهبي كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.