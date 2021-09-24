الامارات | مفاجأة جديدة بواقعة «السجود للكلب» يكشفها مدير أمن المستشفى

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة جديدة بواقعة «السجود للكلب» يكشفها مدير أمن المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير أمن مستشفى عين شمس بعد أن استدعته الأجهزة الأمنية المصرية، عن ملابسات جديدة بشأن واقعة «السجود للكلب» والتي قام فيها أحد الأطباء بإهانة ممرض والتعدي عليه بالضرب وإجباره على السجود لكلب.

وقال مدير أمن مستشفى عين شمس أمام النيابة العامة: «الواقعة محصلتش عندنا في مستشفى ومتأكد من كلامي علشان شكل الغرف اللي ظهرت في فيديو الواقعة تختلف عند اللي عندنا تماما»، وفق «القاهرة 24».

وأوضح أنه حصل على الفيديو من مدير الموارد البشرية في المستشفى «علشان أنا مدير أمن المستشفى وأي حادث بيحصل في المستشفى لازم يوصلي ولما شوفت الفيديو لقيت فيه دكتور بيهين ممرض وكان في الفيديو ظاهر فيه ناس معرفهمش وهو مفروض ممرض مش من المستشفى ولا مكان اللي إتصور فيه الفيديو في مستشفى عين شمس لأن الأوضة دي مختلفة عن الشكل الأوض إللي في المستشفى من حيث تجهيزات الغرفة».

وتابع: «أنا شفت الفيديو والممرض ده مش عندنا في المستشفى وأتأكدت من كده علشان الهدوم اللى لابسها مختلفه عن ملابس الممرضين إلى عندنا في المستشفى لأن زي التمريض في المستشفي عندنا بدله لبني فاتح لكن الممرض اللي في الفيديو كان لابس بدله لونها أزرق غامق وبالنسبة للشخص الثاني اللي ظاهر في المقطع وكان لابس قميص أنا معرفوش وبالنسبه للشخص التالت اللي كان لابس بلطو أبيض أنا معرفوش».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news