بفستان ناعم.. كيف ظهرت ياسمين عبدالعزيز في أول إطلالة لها بعد انتهاء أزمتها الصحية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أحدث صورة لها عقب عودتها من سويسرا إلى مصر بعد تعافيها من أزمتها الصحية التي ألمت بها قبل أسابيع عدة.

وظهرت ياسمين عبدالعزيز بالصورة إلى جانب إثنين من الأطباء المعالجين لها موجهة لهما الشكر.

وارتدت ياسمين عبدالعزيز في الصورة فستانًا منقوشًا، مفتوح على الصدر، وأضفت لإطلالتها أناقة بارتداء سلسلة رقيقة حول الرقبة.

واعتمدت كعادتها تسريحة الشعر الناعم المنسدل على الكتف، بينما من الناحية الجمالية فاكتفت بالظهور على طبيعتها من دون مكياج.