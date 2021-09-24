هذه بدائلها الصحية.. 8 أطعمة لا يجب أن تعطيها للأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يساعد تعليم عادات الأكل الصحية للأطفال في سن مبكرة على الحفاظ على لياقتهم ونشاطهم.

الأطعمة التي يمكن أن تكون ضارة

لكن في كثير من الأحيان باسم الأطعمة الصحية، نزودهم بأطعمة عالية المعالجة يمكن أن تكون ضارة لهم بعدة طرق.

أغذية لا ينبغي أن يتناولها الأطفال

فيما يلي 8 أطعمة تم الترويج لها على أنها صحية ولكنها ليست كذلك وما الذي يجب أن تقدمه لطفلك بدلاً من ذلك، وفقا لموقع indiatimes.

الأطعمة المقلية والمصنعة

تحتوي الأطعمة المقلية والمعالجة على دهون غير صحية يمكن أن تؤدي إلى السمنة، امنح أطفالك المزيد من الأطعمة المحمصة والمسلوقة.

الحلوى ولبان الفاكهة

تحتوي الحلويات والفاكهة على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية ومنخفضة جدًا في العناصر الغذائية، شجع أطفالك على تناول الفواكه والمكسرات بدلاً منها.

رقائق البطاطس "الشيبسي"

تحتوي رقائق البطاطس على نسبة عالية من السعرات الحرارية والملح والدهون غير الصحية، في المرة القادمة التي يطلبها طفلك، قدم لهم البطاطا الحلوة أو الفشار.

عصائر الفاكهة والمشروبات الرياضية

عصائر الفاكهة المعبأة والمشروبات الرياضية مليئة بالسكر الذي يمكن أن يؤدي إلى تسوس الأسنان، استبدلها بعصير الفاكهة الطازج وماء جوز الهند.

الشوكولاتة

الشوكولاتة من عدة أنواع، لكن التي تحتوي على الحليب تحتوي على نسبة عالية من السكر، استبدلها بالشوكولاتة الداكنة.

الكاتشب

الكاتشب معالج بشكل كبير ويحتوي على مواد حافظة قد لا تكون مفيدة للأطفال عندما يطلبون الكاتشب، أعطهم صلصة الطماطم.

زبادي منكه

الزبادي المنكه غني بالسعرات الحرارية ومصنوع بنكهة اصطناعية، بدلًا من ذلك، امنحهم اللبن الرائب منزلي الصنع لتعزيز بكتيريا الأمعاء الصحية، تمامًا مثل الزبادي.

الحبوب

قد تبدو الحبوب المعبأة كخيار إفطار جيد، لكنها ضارة بأسنان طفلك، البيض والشوفان خيارات صحية أكثر.