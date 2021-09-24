عادة شهيرة للشباب في حفلات الزفاف تتسبب في نقل عريس إلى المستشفى: "العمود الفقري اتكسر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

لا تخلو مناسبة حفل الزفاف من بعض العادات التي يمارسها الكثيرون مع العروسين، غير إن الرياح ربما تأتي بما لا تشتهي السفن، فيتحول الفرح إلى مأساة.

في مقاطعة بيهور شمال غرب رومانيا، وخلال حفل زفاف أقيم مساء الجمعة، التقطت كاميرات الفيديو لحظات مقلقة للعريس وهو يسقط على الأرض بعد أن تجمع حوله أصدقاؤه ومعارفه فرحًا به باتباع بعض العادات الشهيرة في تلك اللحظات، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أصدقاء العريس وقفوا في شكل دائري حوله وبدأوا يرفعونه بأيديهم في الهواء عدة مرات فرحًا به، غير إنه في إحدى المرات انزلق من بين أيديهم ووقع على الأرض، ما تسببت في نقله إلى المستشفى على الفور وتبين إصابته بكسر في العمود الفقري.

وأظهر الفيديو العروس وهي ترقص بسعادة قبل ثوانٍ من حادث زوجها "ليفيو فيليمون" الذي يبلغ من العمر 31 عامًا، إذ سقط على الأرض واصطدمت رأسه، بينما تجمع حوله الكثيرون، لكن الأمور ازدادت سوءًا بعد أن وضعه أصدقاؤه على كرسي قبل وصول المسعفين.

وتم نقله إلى المستشفى في قسم جراحة المخ والأعصاب وسيخضع الأسبوع المقبل لمزيد من الفحوصات.

يبدو أن "فيلمون" لم يستبعد مقاضاة أصدقائه للتسبب في إصابته، قائلاً من سريره في المستشفى: "لقد اتصلت بمحام، لكنني ما زلت أفكر فيما سأفعله"، وبحسب ما ورد قال إنه يستطيع تحريك يديه فقط دون قدميه.