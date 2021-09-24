«الستات مايعرفوش يكدبوا» يواصل مسيرته بانضمام هبة الأباصيري وإيمان عز الدين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار 10 سنوات، اعتاد المشاهد على إطلالة الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة، على شاشة «سي بي سي»، لمناقشة القضايا الاجتماعية والمشكلات الأسرية عبر برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي يعد أحد أبرز البرامج النسائية على القنوات الفضائية، لكن المفاجأة كانت مع إعلانهما مغادرة البرنامج، الذي كشفت إدارة القناة استمراره، بالاستعانة بمذيعتين جديدتين.

وحلت الإعلاميتان هبة الأباصيري وإيمان عز الدين، مكان الثنائي الذي غادر البرنامج، ليقدما مع الفنانة منى عبد الغني حلقات «الستات مايعرفوش يكدبوا»، إذ ظهر الثلاثي معا خلال البرومو الذي نشرته الصفحة الرسمية للبرنامج، الذي سيواصل محتواها تحت إشراف رئيسة التحرير الجديدة عزيزة أبو بكر.

مفيدة شيحة وسهير جودة تودعان «الستات مايعرفوش يكدبوا»

كانت الإعلامية مفيدة شيحة، أعلنت قرار مغادرتها برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك»، في كلمات مقتضبة، لم توضح فيها أي تفاصيل خاصة بالأسباب أو وجهتها المقبلة: «بعد 10 سنين من النجاح، وداعا cbc، وداعا الستات مايعرفوش يكذبوا، وإلى لقاء».

وبعدها كشف مصدر خاص في البرنامج، رحيل الإعلامية سهير جودة، هي الأخرى، واستبادلها ومفيدة شيحة، بوجوه جديدة، بالإضافة إلى مغادرة رئيس التحرير، وهو ما تم كشفه من خلال البرومو الجديد لـ«الستات مايعرفوش يكدبوا».

نجاح «الستات مايعرفوش يكدبوا»

أعربت الإعلامية مفيدة شيحة، في تصريح سابق لـ«الوطن»، عن سعادتها البالغة بالنجاح الكبير، الذي وصل له برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على مدار هذه السنوات، قائلة: «البرنامج نجح في اكتساب ثقة المشاهد، منذ انطلاقه، بسبب اعتماده على المصداقية، إذ يرتبط المحتوى بقضايا الجمهور بشكلٍ مباشر».

وشهد البرنامج النسائي، حلقات نسائية متميزة منذ انطلاقها، وأيضًا خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد في الموجة الأولى، إذ ظهرت الإعلاميات وقدمن البرنامج لأول مرة من داخل منازلهن، للحفاظ على اتباع الإجراءات الاحترازية، رافعات الشعار الذي وضعته القناة «نبعد علشان نقرب».