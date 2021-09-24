دنيا بطمة قبل وبعد عمليات التجميل: سبحان مغير الأحوال (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كثير من عمليات التجميل، تجريها الفنانة دنيا بطمة كل فترة، لتتصدر بعدها محركات البحث، ومواقع التواصل الاجتماعي، بداية من وجهها وتغيير ملامحها بالكامل، حتى نحت القوام وتغيير شكل الجسم تماما، هكذا تحاول دنيا بطمة لفت الانظار إليها وتحويل شكلها، وفيما يلي تستعرض الصور كيف تحولت ملامح دنيا بطمة تماما، قبل عمليات التجميل وبعدها.

دنيا بطمة قبل وبعد عمليات التجميل

ظهرت دنيا بطمة لأول مرة في برنامج «آراب آيدول»، وعلى الرغم من صوتها العذب، إلا أن دنيا بطمة غيرت تماما شكلها واتجهت لعمليات التجميل، التي توقف حساب عددها من كثرتها، لدرجة أنها وصلت إلى حد تغيير ملامحها جذريا، والمقارنة بين الشكل القديم والجديد شبه مستحيلة، بسبب التغير الكامل في الشكل.

جسد نحيل ووجه نحيل، وبشرة سمراء واضحة، هكذا ظهرت دنيا بطمة في البرنامج، جمال متوسط وأنف كبير، لتبدأ دنيا بطمة عمليات التجميل بتصغير الأنف، وتتوالي بعد ذلك عمليات كثيرة، بين بوتوكس، وفيلر، وتغيير لون البشرة إلى الفاتح، فأصبح وجه دنيا أكثر امتلائا، كما أنها أجرت عملية رفع الحاجبين لتبدو بشرتها أكثر إشراقا وشبابا.

وأصلحت دنيا بطمة، أسنانها لتبدوا أكثر بياضا، ودون ضحكة لثوية، كما أنها أزالت الفراغات بتركيب أسنان جديدة الشكل، ما ساهم في تغيير شكل وجهها تماما، جنبا إلى جنب مع البوتكس والفيلر.

ومن الوجه إلى الجسم، فقد زاد وزن دنيا بطمة، بشكل واضح، لتبدو في نفس شكل جسد كيم كاردشيان الشهير، وهو اتجاه عالمي لموضة الكيرفي، فلم تعد نحيفة كما في السابق.

وفي الغالب، أن العملية التي أجرتها بعد زيادة وزنها للتجميل، هي عملية نحت الجسم، ليبدو قوامها ممشوقا ودون مشكلات.

إطلالة دنيا بطمة تثير حيرة الجمهور

كانت آخر إطلالة ظهرت بها دنيا بطمة عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، هي السبب في ظهورها وتصدرها ترندات السوشيال ميديا، وكان من بين تعليقات الجمهور على الصور: «سبحان مغير الأحوال»، «كنتي فين وبقيتي فين»، و«مثال حي لعمليات التجميل»، و«مش ممكن إزاي اتغيرتي تماما كده».