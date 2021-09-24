طريقة عمل الكشري المصري زى المطاعم بمكونات من البيت

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكشري المصري، أكلة مصرية شعبية باقتدار، يعشقها كل الطبقات لطعمها ومذاقها الخاص، ورغم أن له الكثير من الخطوات، إلا أن إعداده يستحق العناء، وفيما يلي طريقة عمل الكشري المصري في البيت، بنفس مكونات وطعم المحلات، بخطوات بسيطة وسريعة، على خطى الشيف شربيني.

طريقة عمل الكشري المصري مثل المحلات

مكونات الكشري المصري

كوب عدس بني.

نصف كيس مكرونة سباجيتي.

نصف كيس مكرونة كوع.

نصف كيس شعرية.

كوب حمص حب.

2 كوب أرز متوسط الحبة.

نصف كوب من زيت نباتي.

كيلو طماطم.

نصف كيلو بصل.

نصف ملعقة صغيرة شطة حارة.

2 فص ثوم.

2 ملعقة كبيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.

طريقة تحضير الكشري المصري

- ينقع الأرز في الماء ويترك لمدة 20 دقيقة، ثم يغسل ويصفى.

- يضاف القليل من الزيت النباتي مع القليل من الملح، على الأرز مع التقليب، ويضاف الماء الساخن إلى ما سبق، ويغطى ويترك حتى ينضج.

- يقطع البصل شرائح، ثم يقلب في الزيت النباتي في مقلاة كبيرة الحجم، مع الاستمرار في التقليب للحصول على اللون الذهبي، ويزال البصل من الزيت، ويصفى.

- يسلق العدس في الماء، ويترك حتى ينضج، ويضاف الملح والكمون بعد النضج.

- يصفى الكمون من الماء، ويضاف إليه القليل من زيت قلي البصل، ويقلب جيدا.

- تسلق المكرونة بالطريقة العادية، في ماء مغلي مملح وفيه زيت، ثم تصفى.

- تحمر الشعرية في زيت البصل، لحين الحصول على اللون الذهبي، ثم يضاف إليها الأرز الناضج، وتفلب معه.

طريقة عمل صلصة الكشري

مكونات صلصة الكشري

4 فصوص ثوم مفروم.

نصف كيلو طماطم عصير.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة زيت.

نصف ملعقة فلفل أسود.

رشة كمون.

طريقة تحضير صلصة الكشري

- يقلب الثوم المفروم في زيت ساخن للغاية.

- يضاف عصير الطماطم والملح والفلفل والكمون.

- اغلقي النار حينما تغلي الصلصلة وتتسبك.

طريقة عمل دقة الكشري

مكونات دقة الكشري

3 فصوص من ثوم مفروم.

ربع كوب خل.

نصف كوب ماء.

ملعقة صغيرة شطة.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة زيت.

طريقة تحضير الدقة

- في طاسة صغيرة يقلب الثوم في زيت ساخن.

- يضاف الخل عندما يتحول الثوم للون الذهبي.

- يضاف الماء والشطة والملح والكمون، ويترك حتى غليان الخليط لمرة واحدة فقط.

طريقة تقديم الكشري

- تخلط مكونات الطبق الرئيسي من أرز، ومكرونة بنوعيها، وشعيرية، وعدس.

- يزين الطبق بالبصل المحمر، والحمص المسلوق.

- تضاف الصلصة والدقة والشطة حسب الرغبة.