نيللي كريم عن وصف زواجها من هاني أبو النجا بـ«11 سنة نكد»: كان غضب عني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«11 سنة نكد»، تصريح قديم للفنانة نيللي كريم وصفت من خلاله حياتها مع زوجها السابق هاني أبو النجا، وربما ربط كثير من جمهورها التصريح بمشاكل بينها وبين طليقها، لتأتي الفنانة نيللي كريم بعد مدة طويلة توضح حقيقة وصفها لطبيعة علاقتها بطليقها قبل الانفصال.

وكشفت «نيللي» الكواليس وراء تصريحها بهذا الوصف، خلال لقائها مع الإعلامية سمر يسري في برنامجها «يوم ليك»، موضحة أن هذا التصريح جاء بعد قرابة شهر واحد من انفصالها عن زوجها السابق هاني أبو النجا، وكانت وقتها على خلاف معه، لكن حاليًا تربطهما علاقة إيجابية وجيدة.

إلحاح المذيعة سبب تصريح «11 سنة نكد»

قالت نيللي كريم، إن التصريح كان نتيجة إلحاح شديد من مذيعة في أحد البرامج، استضافتها عقب شهر من انفصالها، وظلت تضغط عليها بالسؤال عن علاقتهما، بسبب إلحاحها الشديد اضطرت الفنانة إلى إطلاق هذا الوصف، مؤكدة أن رد الفعل كان مبالغًا شيئًا ما، لكنه أرجعته أيضا إلى خلافات بينهما وقتها.

وأشارت «نيللي»، إلى أنها ترفض الظهور في بعض البرامج، بسبب ضغط المذيعين للحديث عن موضوعات شخصية: «كان باين عليا إني مش عاوزة أرد، وسكت كتير، وبسبب الضغط على الضيف في برامج معينة مبحبش أروح.. أنت مالك؟».

وعن ما إذا كان التصريح أزعج ابنتيها من هاني أبو النجا، أوضحت الفنانة نيللي كريم أن وقتها، لم تشاهد ابنتيها البرنامج، بسبب صغر سنهما، مشيرة إلى أنها تود ألا تشعران بوجود أي خلافات، أو أراء سلبية من والدتهما تجاه والدهما والعكس: «محبش أني أقول أي كلمة وحشة على باباهم، وهو كمان مش هيقول أي كلمة وحشة عن مامتهم».

نيللي كريم وهاني أبو النجا

تزوجت الفنانة نيللي كريم، من خبير التغذية هاني أبو النجا، عام 2004، واستمر زواجهما نحو 11 عامًا، أنجبت منه طفلتيها «سيليا» و«كندة»، إلى أن أعلنا انفصالهما في 2015، ولم يتوقف الأمر هنا حتى تبادل الثنائي الاتهامات بشكل غير مباشر، إلى أن استقرت علاقتهما بشكل جيد.