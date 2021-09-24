6 فوائد مذهلة لشرب القهوة بالليمون.. هتخلصك من الدهون

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد الدهون، المشكلة الأصعب التي تواجه الفتيات، خاصة عند الرغبة في إنقاص وزنهن، فالتخلص منها ليس سهلا، لكن هناك وصفات بسيطة وطبيعية، اتباعها يعود بنتائج مذهلة في القضاء على الدهون والوصول للوزن المثالي.

والقهوة بالليمون من المشروبات الساخنة الطبيعية، التي تساهم في التخلص من الدهون والحفاظ على وزن الجسم بصورة طبيعية، كما أنها تحمي الجسم من الأمراض المزمنة، وبحسب ما ذكره موقع «إكسبريس» البريطاني، فإن لهذا المشروب فوائد متعددة، منها إزالة السموم من الجسم، وتحسن صحة الجهاز الهضمي، وغيرها من الفوائد التي تعود على الجسم من تناول القهوة بالليمون، خاصة بعد الوجبات.

التخلص من السموم

مشروب القهوة بالليمون، يخلص الجسم من السموم بطريقة مثالية، إذ يعتبر من الطرق الطبيعية لتنظيف الجسم، بالإضافة إلى مشروب منعش.

تحسين الجهاز الهضمي

القهوة تحتوي على مادة الكافيين، التي تعمل بشكل فعال على تحسين الجهاز الهضمي، وأيضًا تساعد على تثبيت الهضم، لذلك تجنب تكوين الدهون في الجسم.

تحسين التمثيل الغذائي

القهوة بالليمون تعمل على تحسين عملية التمثيل الغذائي في الجسم، مما يزوده بالأكسجين اللازم.

زيادة حرق الدهون

المشروب الطبيعي يعمل على رفع كفاءة تحويل الدهون إلى طاقة، كأحد أفضل الطرق لتقليل الوزن غير المرغوب فيه.

تحفيز الهرمونات

تحفز تكوين الهرمونات، مما يمكن أن يساعد في تجنب الدهون والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى أنها توفر الطاقة الفعالة في الجسم.

تحسين حركة الأمعاء

تساعد الأمعاء في عملية هضم الطعام، وتجنب احتمال تكون الدهون في الأمعاء، وبالتالي يخلص الجسم من الدهون غير الضرورية.

طريقة عمل القهوة بالليمون

- حضري مقدار نصف ملعقة شاي من مسحوق القهوة، وكوب واحد من الماء المغلي، وعصير نصف ليمونة.

- ضعي مقدار القهوة في الكوب، ثم ضيفي الماء المغلي إليها، مع وضع عصير الليمون عليها، وملعقة من العسل للتحلية والتقليب جيدًا.

- يفضل تناول المشروب قبل النوم للتخلص من الدهون في منطقة البطن والخصر.