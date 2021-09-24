الامارات | رجل أمن سعودي يخاطر بحياته لإيقاف سائق سيارة متهور (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن رجل أمن سعودي يخاطر بحياته لإيقاف سائق سيارة متهور (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مخاطرة رجل أمن بحياته من أجل إيقاف مراهق متهور كان يقود مركبة على طريق سريع.

ووثق المقطع لحظة قيام الشاب المراهق بسحب رجل الأمن بمركبته الذي تعلق بها وسار بالمركبة وظل رجل الأمن متعلقًا بها حتى تمكن من إيقافه.

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