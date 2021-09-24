الامارات | عادل إمام ليس مصاباً بكورونا .. وشقيقه: "مفيش حاجة من الكلام ده"

شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام ليس مصاباً بكورونا .. وشقيقه: "مفيش حاجة من الكلام ده" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى المنتج عصام إمام، شقيق الفنان الكبير عادل إمام، شائعة إصابة الأخير بفيروس كورونا، قائلاً «مفيش حاجة من الكلام ده، الزعيم بيتمتع بصحة جيدة، وخلصنا أجازتنا في الساحل، ودلوقتي إحنا في القاهرة».

وأضاف «إمام»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» المذاع على القناة «الأولى» الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم: «بدأ يقرا شوية حاجات، أهم حاجة عشان يرجع تاني لازم يكون عنده موضوع حلو والورق حلو، وفي كذا موضوع بيقراهم، وربنا يسهل إن شاء الله».

وتابع إمام، قائلاً «نطمن كل المشاهدين سواء هنا أو في البلاد العربية، أنا جالي تليفونات من كل مكان في العالم بيطمنوا».

وأكمل: «ليا رجاء من السادة الصحفيين مفيش مانع إنهم يكتبوا، لكن يتحروا الخبر، لو حد سمع حاجة زي كده يكلم أصحاب الشأن، ودي مش أول مرة ومعرفش إيه المقصود بيها».

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