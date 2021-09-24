ما يحدث إذا واظبت على أخذ قيلولة في منتصف النهار يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

القيلولة من الأمور التي يلجأ إليها الكثير من الأشخاص، وذلك لإراحة الجسم وسط النهار.

وأخذ القيلولة بانتظام في منتصف النهار له العديد من الفوائد الصحية، يذكرها موقعا "webmd" و"healthline".

1. تحسين الإدراك:

أخذ قيلولة قوية تجعلك تشعر بمزيد من اليقظة، وفي المقابل، يجب أن يعمل عقلك بشكل أكثر كفاءة.

وتظهر الأبحاث أيضًا أن القيلولة تقلل من مستوى الأدينوزين في الدماغ. الأدينوزين هو ناقل عصبي يعزز النوم ويلعب دورًا في الإدراك.

2. تحسين الذاكرة:

قد تعزز القيلولة تقوية الذاكرة، كما يساعدك أيضا في الاحتفاظ بالمعلومات المهمة.

3. تعزيز المناعة:

القيلولة المنتظمة قد تساعد جهاز المناعة لديك، وتقول ناتاشا فوكسينا، طبيبة الطب الباطني المعتمدة: "الحرمان من النوم يزيد من إفراز العلامات المؤيدة للالتهابات ويسبب نقص المناعة"، ولكن أخذ قيلولة أثناء النهار لعدة أيام يحسن الجهاز المناعي والوظيفة الخلوية، بالإضافة إلى أنها تساعد في تقليل مستويات السيتوكينات الالتهابية والنورادرينالين، وهي مادة كيميائية تساعد في التحكم في المناعة.

4. تحسين المزاج:

إذا كنت تشعر بالإحباط، فحاول أخذ قيلولة لرفع معنوياتك، حيث إن القيلولة تساعد على تحسين مزاجك.

5. القيلولة أفضل من الكافيين:

إذا كنت تشعر بالتعب ولكن لديك عمل تريد إنجازه، فقد يكون من الأفضل لك أن تأخذ قيلولة بدلًا من احتساء القهوة، وبالمقارنة مع الكافيين، يمكن أن تؤدي القيلولة إلى تحسين الذاكرة والتعلم.

6. تخفيف التوتر:

إذا كنت تتعرض لضغط كبير، يمكن للقيلولة أن تخفف التوتر وتحسن صحتك المناعية، ويعتقد الخبراء أن أخذ قيلولة لمدة 30 دقيقة يمكن أن يؤدي الغرض.

7. تجعلك أكثر إبداعًا:

يمكن أن تساعدك القيلولة مع نوم حركة العين السريعة في الجمع بين الأفكار بطرق جديدة للتوصل إلى إجابات.

8. تساعدك القيلولة على النوم بشكل أفضل في الليل:

على الرغم من أنه قد يبدو غير منطقي، إلا أن أخذ قيلولة أثناء النهار يمكن أن يساعد كبار السن على تحسين النوم ليلاً، وتظهر الدراسات أن أخذ قيلولة لمدة 30 دقيقة بين الساعة 1 بعد الظهر و3 مساءً جنبًا إلى جنب مع التمارين المعتدلة، مثل المشي والتمدد في المساء، يساعد على تحسين النوم ليلاً، ويمكن أن تتحسن الصحة العقلية والجسدية أيضًا.