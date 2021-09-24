أسباب الشيب المبكر.. التوتر والتدخين وفقر الدم أبرزها

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشيب المبكر، أزمة كبيرة تطارد البعض في مرحلة الشباب، إذ يتسرب الشعر الأبيض وينتشر في أماكن مختلفة وبشكل عشوائي، ما يثير إحراج الشباب والفتيات، الذين يتسائلون عن أسباب الشيب المبكر، والتي نستعرضها وفقا لموقع «Web Md».

أسباب الشيب المبكر

من أسباب الشيب المبكر:

- السبب الأول للشيب المبكر يرجع إلى عوامل وراثية.

- التوتر والصدمات النفسية والخوف الزائد.

- مشاكل في الغدة الدرقية.

- فقر الدم.

- نقص فيتامين B12 من العوامل التي تسبب في تحول لون الشعر إلى الرمادي.

- خلل الجهاز المناعي، يؤدى إلى تدمير إنتاج الأصباغ، وتحويل لون الشعر إلى الأبيض، هذه الظاهرة تسمى البهاق، وهو مرض جلدي.

- التدخين، من العوامل التي تساعد ظهور الشيب المبكر.

طرق علاج الشيب المبكر والشعر الأبيض

إذا كانت الوراثة هي المسؤولة عن التغيير في المواد الصبغية، فلا يوجد طرق متعارف عليها لمنع تغيير لون الشعر، لكن هناك بعض النصائح التي تساعد على تجنب ظاهرة الشيب المبكر، منها:

التغذية السليمة

تناول الأطعمة التي تحتوى على فيتامين B12 والحديد والمكملات الغذائية، يمكنها تحسين نوعية الشعر والتقليل من مخاطر ظهور الشيب أو الشعر الأبيض.

وعندما يكون الخلل في جهاز المناعة، يمكن تناول المكملات الغذائية التي تحتوى على الفيتامينات والحديد أو المعادن المختلفة، والتحكم بالاضطراب في جهاز المناعة بواسطة وسائل طبية.

زبت السمسم وزيت الزنجبيل

يساعدان على علاج الشعر الأبيض والشيب المبكر، عن طريق مزج 10 ملاعق من زيت السمسم، مع نصف ملعقة من زيت الزنجبيل، ونصف ملعقة من زيت الخزامي، إلى أن تتحول هذه الزيوت إلى مزيج متماسك، ويترك المزيج على الشعر لمدة 20 دقيقة، وغسله جيدا بعد ذلك بالشامبو.

زيت الخردل

يساعد زيت الخردل على علاج الشعر الأبيض والشيب المبكر، عن طريق مزج ملعقة كبيرة من زيت الخردل مع كوب من الزبادي، وتوزيع المزيج على الشعر المبلل من الجذور إلى الأطراف، وغطاء الشعر بمنشفة مبللة من الماء الساخن، ويترك المزيج 40 دقيقة على الشعر.