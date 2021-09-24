9 فوائد لتمارين الجيم تغير حياة الرجال للأفضل.. نشاط وصحة وسعادة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تلعب ممارسة التمارين الرياضية داخل الجيم، دورا مهما في تقوية العضلات واستعادة النشاط البدني لدى الرجال، بخلاف أنها تساهم في عملية تنشيط الذهن، وتحسين الحالة المزاجية، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الصحية والنفسية، التي نستعرضها في التقرير التالي، وفقا لموقع «Mayo Clinic».

فوائد تمارين الجيم للرجال

التحكم في الوزن

تساعد التمارين الرياضية بشكل عام، على التحكم في الوزن، فعند المشاركة في نشاط بدنى يحرق الجسم، كما كبيرا من السعرات الحرارية.

مكافحة الحالات المرضية

تساهم التمارين داخل صالة الجيم، على مكافحة الحالات المرضية، إذ تقلل من الدهون الثلاثية غير الصحية، مما يساعد على تدفق الدم بسلاسة، وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

مقاومة الاكتئاب

ربما لا يخطر على بال كثير من الرجال، أن الرياضة عموما، تلعب دورا مهما في مقاومة أنواع مختلفة من الاكتئاب، إذ تساعد على تفريغ الطاقات المكبوتة.

تحسين الحالة المزاجية

ممارسة التمارين الرياضية داخل الجيم، تساعد على تحسين الحالة المزاجية، لأن النشاط البدني يحفز مواد كيميائية متعددة بالدماغ، مما يجعل الشخص أكثر سعادة وراحة وأقل شعورا بالقلق.

التمارين تزيد الطاقة

تحسن تمارين الجيم المختلفة، من قوة العضلات، وتعزز القدرة على التحمل.

تحسين النوم

الذهاب إلى صالة الجيم وممارسة الرياضة، يساعد على تحسين القدرة على النوم بشكل أفضل، ويجعل النوم عميق.

زيادة الرغبة الجنسية

تزيد التمارين الرياضية في الجيم من الرغبة الجنسية لدى الرجال، خاصة أن النشاط البدني المنتظم، يرفع بشكل فعال من مستويات الطاقة، ويزيد من الثقة بالنفس.

مسلية ونشاط اجتماعي

تعد التمارين الرياضية والنشاط البدني بصفة عامة، بمثابة نشاط اجتماعي يسهم في التسلية، بالإضافة إلى تحقيق الاسترخاء والاستمتاع بالوقت خارج المنزل، ويمكن إضفاء روح البهجة والسرور إلى النفس، من خلال المشاركة في أنشطة جماعية متنوعة، إذ يساعد النشاط البدني في التواصل مع الأسرة أو الأصدقاء في لقاءات اجتماعية ممتعة.

محاربة الشعور بالملل

يساعد الجيم الرجال والتمارين الرياضية، على محاربة الملل، من خلال الاندماج في التمارين الرياضية، التي تساعد على استغلال الوقت، خاصة بعد الانتهاء من العمل.

ويحتاج جسم الإنسان إلى القيام بنشاط بدني لمدة 150 دقيقة أو 75 دقيقة على الأقل في الأسبوع، ومن أمثلة الرياضات المرشحة بخلاف الذهاب إلى صالات الجيم: الجري أو المشي أو السباحة، ولعب كرة القدم.