حادث زوجة حمادة هلال يتصدر التريند.. والفنان يطلب الدعاء لها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ أن تصدرت زوجة الفنان حمادة هلال، محركات البحث على مدار اليومين الماضيين، بعد أحدث ظهور لها بعد خلع الحجاب، خلال حفل توزيع جوائز الدورة الـ12 من مهرجان الفضائيات العربية، بات حادث زوجة حمادة هلال، الطبيبة ذات الأصول الفلسطينية أسماء سميح، حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تعرضها لحادث سير مع أولادها.

حادث زوجة حمادة هلال

أعلنت الصفحة الرسمية للفنان حمادة هلال، على «انستجرام»، ليلة أمس، عن الحادث عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»: «قدر الله وما شاء فعل، دعواتكم بالشفاء العاجل لزوجة النجم حمادة هلال، الدكتورة أسماء سميح، بعد إصابتها في حادث سيارة هي وأولادها».

زوجة حمادة هلال ظهرت منذ سنتين بدون حجاب

خلال تكريمه بالدورة 12 من مهرجان الفضائيات العربية، قبل أيام، الذى أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، ظهر الفنان حمادة هلال بصحبة زوجته على السجادة الحمراء، حيث لفتت الأنظار إليها بشدة.

إطلالة زوجة حمادة هلال

خلال فعاليات المهرجان، ظهرت الطبيبة ذات الأصول الفلسطينية، مرتدية فستانًا باللون الكرال الفاتح تميز بتصميمه من الستان، وبه جزء من أعلى باللون الأبيض، بأكمام طويلة، مع شعر أشقر قصير، ليس، ومكياج صارخ.

وعقب ظهورها سرعان ما تصدر اسم زوجة حمادة هلال «التريند»، تحت عنوان «أول ظهور لها عقب خلع الحجاب»، إذ بدأ العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في تداول صور لها قبل الحجاب، وعقب نزعه، بين المقارنات حول الإطلالات، وبين انتقادها بسبب نزع الحجاب، والهجوم عليها.

زوجة حمادة هلال تظهر دون الحجاب من سنتين

على الرغم من اعتقاد بعض رواد السوشيال ميديا، أن هذا كان الظهور الأول لزوجة الفنان حمادة هلال بدون حجاب، فإن الحقيقة، أن الطبيبة ذات الأصول الفلسطينية، كانت نزعت الحجاب منذ عامين، وظهرت في أكتوبر 2019، في إحدى المناسبات الفنية بدونه للمرة الأولى حينها، بصحبة الإعلامية بوسي شلبي، والفنانة مي كساب.