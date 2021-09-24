الامارات | وفاة رجل حاول ابتلاع أفعى سامة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رجل حاول ابتلاع أفعى سامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 سبتمبر 2021

توفي رجل روسي في الـ55 من عمره في مقاطعة استراخان الروسية بعد فشله في إظهار قدراته على "ابتلاع" أفعى سامة.

ووأفادت المعلومات الأولية أن الأفعى السامة لدغت الضحية في لسانه، ليتم نقله فيما بعد إلى مستشفى لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه.

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