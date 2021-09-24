طريقة عمل مشروب القهوة بالسوداني بخطوات سريعة.. ابدأ يومك صح

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

القهوة من المشروبات التي يعتمد عليها البعض في الصباح، ويمكن إعدادها بأكثر من طريقة مختلفة، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل مشروب القهوة السوداني، على طريقة الشيف عمر إسماعيل، مقدم برنامج «نأنأة» على قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل القهوة بالسوداني

المكونات:

كوب من القهوة المبردة.

كوب لبن.

حليب مكثف محلى.

زبدة فول سوداني.

كريمة خفق.

صوص شيكولاتة.

صوص كراميل.

سوداني غير مملح.

كريمة مخفوقة للتزيين.

خطوات عمل القهوة بالسوداني

- يوضع السوداني، ثم تضاف زبدة الفول السوداني.

- يضاف اللبن، ثم الكريمة والقهوة.

- تخفق المكونات جيدا، ثم يقدم المشروب ويزين بصوص الكراميل والشوكولاتة والكريمة المخفوقة.

طريقة عمل القهوة الفرنساوي

- يوضع مقدار اللبن في الكنكة، على حسب الفنجان أو الكوب.

- توضع ملعقة ونصف من القهوة، مع ملعقة من السكر، وتغير المقادير حسب الرغبة.

- تقلب المكونات في الكنكة، لتذوب وترفع على نار هادئة.

- تقلب القهوة واللبن مجددا، وتترك حتى ظهور الوش.

- عند ظهور وتكون وش القهوة، يصب نصف مقدارها في الكوب، وترفع مرة أخرى على النار.

- مراقبة القهوة ومع تكون الوش مرة أخرى، تصب باقي الكمية وتقدم ساخنة.

تنبيهات عند تحضير القهوة الفرنساوي

- عند تحضير القهوة الفرنساوي، يجب أن يكون اللبن المستخدم في تحضيرها مغلي مسبقا، وبارد ومنزوع الدسم، حتى يسمح لتحضير القهوة بوش.

- مقدار اللبن والسكر متغير على حسب رغبة تناولها خفيفة أو ثقيلة.

- يمكن تحضير القهوة الفرنساوي بنصف ماء ونصف لبن.

- تحضير القهوة الفرنساوي باللبن البودرة والمياه، سيعطي نفس الطعم، لكن يجب التأكد من ذوبانه جيدا.

طريقة عمل القهوة بوش

المكونات:

فنجان ماء بارد صغير.

ملعقة ونصف صغيرة بن محوج أوسادة.

نصف ملعقة سكر أبيض.

خطوات عمل القهوة بوش

- استخدام كنكة القهوة المصنوعة من الفخار، لأنها تساعد على عمل القهوة بوش سميك.

- وضع الماء والسكر في الكنكة، وتقليبهم جيدا حتى يذوب السكر، ثم إضافة البن دون تقليبه.

- وضع الكنكة على النار الهادئة، ويمكن الاستعانة بالسبرتاية.

- رفع القهوة من على النار قبل أن تغلى.