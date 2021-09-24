الامارات | «بيتزا» تحتوي على 1000 نوع جبن.. عاشق طعام فرنسي يسعى للقب عالمي

شكرا لقرائتكم خبر عن «بيتزا» تحتوي على 1000 نوع جبن.. عاشق طعام فرنسي يسعى للقب عالمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى أحد عشاق الطعام الفرنسيين إلى تسجيل رقم قياسي عالمي جديد غداً السبت بمحاولة عمل بيتزا تحتوي على 1000 نوع جبن.



ويريد الطاهي الفرنسي جوليان سيري تحطيم الرقم القياسي لعدد أنواع الجبن في بيتزا واحدة.



ويتلقى سيري الدعم من عدد من صانعي الجبن ذوي الخبرة ومجموعة «سنيل» الوطنية للألبان بالإضافة إلى منطقة أوفرن-رون ألب.



ولم يكشف المنظمون عن الحجم المتوقع للبيتزا، لكنهم قالوا إن القطع الناتجة عنها سيجري توزيعها على الزوار.



وفي محاولته لتسجيل رقم قياسي عالمي، سيعتمد الفرنسي بشكل كامل على أنواع الجبن المحلية.



وليس من الواضح كم يبلغ عدد أنواع الجبن الموجودة في فرنسا، لكن مجموعة «سنيل» تقول إنها نحو 1200 نوع تقريباً.

وكان الرقم القياسي السابق الذي قد سجل من جانب صانع بيتزا في مدينة ليون في عام 2020 والذي استخدم 257 نوعاً من الجبن في البيتزا، حسبما ذكرت محطة بي إف إم تي في.

ولم يتطلب تسجيل الرقم القياسي السابق فطيرة بيتزا بحجم طاولة بينغ بونغ، إذ قام حامل الرقم القياسي السابق بنشر كيلوغرام واحد فقط من الجبن على بيتزا قطرها 30 سم.

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