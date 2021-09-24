4 خطوات تساعد على تعليم الأطفال الرسم في مراحل مبكرة

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحاول الأمهات تنمية قدرات أبنائهن في المجالات والفنون المختلفة، منذ مراحل عمرية مبكرة ومن بين الفنون التي تحرص الأمهات على تعليمها لأطفالها الرسم، ولكن كيف يمكن تعليم الأطفال الرسم وتكوين الأشكال؟

خطوات بسيطة تساعد على تعليم الأطفال الرسم

قدم برنامج «جروب الماميز» مجموعة من الخطوات تساعد على تعليم الأطفال الرسم منها:

تعليم الأطفال الرسم من عمر 3 سنين.

تهيأة المنزل حتى يساعد الطفل على إخراج كل انفعالاته.

تجهيز الألوان لتشجيع الطفل على الرسم والتلوين.

في المراحل العمرية المبكرة يفضل الابتعاد عن الألوان الخشب ويمكن استبداله بألوان الخشب أو الميه حتى تكون سهلة الحركة.

حيل بسيطة لتشجيع الأطفال على تعلم تكوين الأشكال

الابتعاد عن الصلصال الجاهز واستخدام المعد في المنزل عن طريق كوب دقيق، كوب ملح، كوب ماء، ألوان الطعام، لتكوين الصلصال الذي يستخدمه الأطفال في تكوين الأشكال المختلفة، يتم الاحتفاظ بها داخل عبوة مغلقة 3 أيام.

يمكن إعداد ألوان المياه في المنزل عن طريق استخدام «بلاطه» ألوان وبنفس ألوان الطعام، يتم إعدادها.

أهمية تعليم الأطفال الرسم

يساعد الرسم على تعزيز وتقوية التواصل بين الطفل والمحيطين به، وذلك لأن الطفل يعبر عما بداخله عن طريق الرسم.

يساهم الرسم في علاج الطفل من العديد من المشاكل النفسية، وذلك لقدرة الطفل التحكم في انفعالاته من خلال الرسم والتخلص من الطاقة السلبية الموجودة في داخله من خلال الرسم.

يساهم الرسم في تعزيز الثقة بالنفس عند الأطفال.

يعمل الرسم على تحسين الصحة النفسية.