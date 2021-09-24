طرق سهلة لتحضير التوست في وجبة فطار أولادك.. بيتزا ومايونيز

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

خبز التوست واحد من المعجنات المفضلة لدى شريحة كبيرة من الأطفال، نظرًا لمذاقه الشهي والمختلف، لذلك تحرص العديد من ربات البيوت على إعداده بطرق متنوعة في الصباح الباكر خلال تحضير وجبة الإفطار، نظرًا لسهولة دمجه مع العديد من المكونات الغذائية ما بين الخضراوات والفاكهة والأطعمة المتنوعة.

وخلال هذا التقرير، نقدم لكِ مجموعة من الطرق المختلفة لإعداد التوست على طريقة الشيف عمر إسماعيل، في برنامجه «نأنأة»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

توست بالبيض والمايونيز

- مقادير عمل توست بالبيض والمايونيز

5 بيض مسلوق

2 ملعقة كبيرة مايونيز

1 ملعقة كبيرة بصلة حمراء

2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء

ملح وفلفل

1 ملعقة صغيرة ليمون

ربع ملعقة صغيرة ثوم مفروم

توست

زبدة

طريقة تحضير توست بالبيض والمايونيز

بعد سلق البيض يفصل البياض عند الصفار.

يوضع المايونيز على الصفار، ثم يضاف الثوم والبصل وعصير الليمون.

تضاف الكزبرة الخضرا ونقلب جيدا.

يقطع البياض مكعبات صغيرة ثم تضاف إلى خليط الصفار.

يتبل الخليط بالملح والفلفل ثم يضاف رشة بابريكا حسب الرغبة، ويقلب الخليط.

يدهن التوست بالزبدة من جهة ومن الجهة الأخرى يوضع خليط البيض ثم يغلق بقطعة أخرى من التوست ويدهن بالزبدة ثم يحمر التوست في الطاسة من جهة الزبدة ويقدم السندوتش.

توست بالجبنة

- مقادير عمل توست بالجبنة

3 كوب دقيق

بيضة

ملح

نصف كوب زيت

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة كبيرة سكر

3 ملعقة كبيرة لبن بودرة

ماء للعجن

الحشو جبنة رومي

زيتون أسود مفروم

بيضة للوجه

فانيليا

حبة البركة

طريقة تحضير توست بالجبنة

يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح واللبن البودرة.

تضاف البيضة والزيت والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة.

تغطى العجينة وتترك لتتخمر.

تفرد بالنشابة وتحشى بخليط الجبنة والزيتون وتلف رول وتوضع في قالب إنجلش كيك.

تترك لتتخمر مرة أخرى.

تدهن بخليط البيض والفانيليا وترش بحبة البركة.

توضع في الفرن حتى تمام النضج.

توست بيتزا

- مقادير عمل توست بيتزا

عيش توست

سوسيس

فلفل ألوان

2 كوب مشروم

بصل

طماطم شيري

كوب جبنة شيدر مبشورة

كوب جبنة موتزايرلا مبشورة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

صلصة بيتزا

طريقة تحضير توست بيتزا

يقطع السوسيس ثم يشوح على النار.

يرفع السوسيس من على النار ثم يضاف المشروم ثم الفلفل الألوان ثم البصل والملح والفلفل.

توضع طبقة من التوست في صينية الفرن ثم تضاف فوقه صلصة البيتزا.

تضاف الجبن ثم خلطة السوسيس ثم طبقة أخرى من الجبن.

توضع طبقة أخرى من التوست وفوقها الصلصة ثم طبقة أخيرة من الجبن.

ندخلها الفرن حتى يسيح الجبن ويتحمص التوست قليلاً ثم تقدم بالهنا.