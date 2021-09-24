عامان من الخطبة وهجوم لاذع.. القصة الكاملة لزفاف شريف فايد من أمريكية (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عامان فقط، كانت هي المدة الفاصلة بين إعلان الممثل شريف فايد، أحد أهم أشهر صناع المحتوى، ومشاهير السوشيال ميديا، خطوبته على الفتاة الأمريكية بيكي جيفريز، وحتى زفافهما، مساء أمس، شهدا خلالهما العديد من اللقطات الرومانسية، والعديد من المشاركات بين الثنائي، قبل إعلان زواجهما في النهاية.

واحتفل الممثل شريف فايد، على أحد الشواطئ في اليونان، مساء أمس، في حفل كبير ضم العائلتين والأصدقاء، بزفافه.

وشارك شريف فايد، متابعيه عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بمجموعة من الصور رصدت استعداداته لحفل الزفاف، حتى إطلالته النهائية ببدلة كلاسيكية أنيقة.

إطلالة عروس شريف فايد

وأطلت العروس الأمريكية بيكي جيفريز، بفستان تايبست، من الجوبير، بدون أكمام، ذي فتحة صدر متوسطة، تميز بكونه طويلا، وله اكستنشن من الشيفون.

كما اعتمدت على الشعر الويفي المنسدل، مع أقراط بسيطة من الألماسات.

إعلان خطبة شريف فايد وفتاة أمريكية

وكان شريف فايد، أعلن خطبته على الفتاة الأمريكية، في 2019، بعدما شارك بصورة وهو يقدم خاتم الزواج من الألماس لحبيبته، ودون عليها: «قالت نعم، أعلم أن الأمر استغرق بعض الوقت، لكن كان عليّ التأكد، أحبك ولا أستطيع الانتظار».

هجوم على شريف فايد وخطيبته

ولم يمر الكثير على إعلان الخطبة إلا وظل «فايد» ينشر العديد من الصور الخاصة التي تجمعه بخطيبته، والتي عرضتهما للهجوم اللاذع، فكان على رأسها صورهما داخل «حمام سباحة»، وخلال تواجدهما في إحدى الجُزر، فضلًا عن صورة من داخل منزل، برفقة أصدقائهما، وهي تجلس على قدميه، الأمر الذي استقبله رواد مواقع التواصل، بسخرية، وانتقاد.

وعلق الرواد حينها: «ده شهر عسل مش خطوبة»، و«أومال لما تتجوزوا بقى».

من هو شريف فايد؟

ممثل مصري صاعد.

ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي.

له تجربة إعلامية، حيث شارك في ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ «أنت أون لاين» عام 2016.

شارك في مسلسل «اختيار إجباري» عام 2017، ومسلسل ليالي الحلمية الجزء السادس.

من هي زوجة شريف فايد؟

- اسمها بيكي جيفريز.

- ولدت بمدينة هاجرستاون في ولاية ماريلاند الأمريكية.

- درست إدارة الأعمال بجامعة جيمس ماديسون، في ولاية فرجينيا الأمريكية.

- تعمل بشركة توصيل بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

- تحب السفر حول العالم، إذ بلغت عدد الدول التي زارتها 48 دولة.

- سافرت بصحبة شريف فايد إلى عدد من البلدان، بينهم جورجيا والأردن وكازاخستان.