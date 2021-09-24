لو بطلت تدخين بعد الـ50.. اعرف الطريقة الصحيحة للإقلاع والبدائل

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الإقلاع عن التدخين أمر مرهق لكثير من الرجال، خاصة من كانوا يدخنون بشراهة، فيصبح من الصعب عليهم العيش بدون السجائر التي تحتوي على مادة النيكوتين، وبخاصة في مرحلة متقدمة من العمر بعد بلوغ سن الخمسين، حتى يصبح نوعا من الإدمان لا يستطيع الرجل الابتعاد عنه إلا بعد مرحلة متقدمة من الاختبارات بعضهم ينجح في التخلي عنه والبعض الآخر يظل حبيس السجارة وتأثيرها عليه.

ومن جانبه وضح الدكتور حاتم محمد، استشاري الأمراض الصدرية، أثر الإقلاع عن التدخين عند الرجال، خلال حديثه لـ«هُن» إذ قال:«يعد التوقف المفاجئ عن التدخين أفضل من التدريجي ويسبب الإقلاع عنه الكثير من الأعراض من بينها اضطرابات الجهاز التنفسي، وصداع بالرأس والدوار، فضلا الإرهاق المستمر، تباعا باضطراب في الجهاز الهضمي مرورا بالاكتئاب».

وتحدث «حاتم»، عن أضرار التدخين التي تظهر عقب سنوات من تناولها، إذ قال:«الأضرار الصحية لا تظهر إلا ببطء شديد، لذا لا يجد الشاب سببا للإقلاع عن التدخين، وحينما يصبح في الخمسين تبدأ الأمراض تداهمه فضلا عن التوتر والاكتئاب الذي يلازمه».

بلاش منبهات وقهوة وكتر من الرياضة والمياه

وحدد بدائل للرجال تلهيهم عن التدخين، أهمها: «مضغ شئ ما، كالعلكة الخالية من السكر أو المكسرات والكرفس، فضلا عن تناول الماء باستمرار فهو يخفف من بعض الأعراض التي ترافق الانسحاب من الجسم كالرغبة الشديدة في التدخين والسعال، وتعتبر منتجات الألبان من أكثر العوامل التي تساعد على الإقلاع عن التدخين إذ تجعل الشخص يشعر بإن طعم السجائر أصبح سيئا»، كما نهى عن شرب المنبهات مثل القهوة التي تعتبر من المشروبات المفضلة للمدخنين، لأن الكافيين الموجود فيها يزيد من التأثيرات المحفزة للسجائر.

بدائل للإقلاع عن التدخين

وأشار «حاتم»، خلال حديثه إلى أهمية ممارسة الرياضة فهي من الطرق والبدائل التي تساعد على الإقلاع عن التدخين، وتابع:«يجب السير لمسافة لا تقل عن 500 متر كل يوم، وشرب ما لا يقل عن لترين ماء، شرب العصائر مثل البرتقال والليمون، وتناول أوراق الشاي الأخضر مع حبوب نبات اللوتس 3 مرات يوميا بعد الوجبات الرئيسية، ويمكن أيضا إضافة وخلط الحبة السوداء مع الزعتر وورق الفراولة، 3 مرات يوميا».