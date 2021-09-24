الامارات | يقتل زوجة ابنه بالرصاص لطلبها الطلاق وتقاسم الممتلكات.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن يقتل زوجة ابنه بالرصاص لطلبها الطلاق وتقاسم الممتلكات.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت محكمة بيروفسكي في العاصمة الروسية موسكو القبض على رجل اعتقل في 22 سبتمبر للاشتباه في قيامه بقتل امرأة عند مدخل مبنى شاهق في موسكو.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصادر في المحكمة أن الأخيرة حددت 21 نوفمبر المقبل موعداً لمحاكمة القاتل نيكولاي جولوبيف، الذي يبلغ من العمر 66 عاماً وهو من سكان موسكو.

والرجل متهم بقتل طليقة ابنه.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام روسية إنه في مساء الثلاثاء الماضي، عند مدخل مبنى سكني يقع في شارع فلاديميرسكايا الثاني، تم العثور على جثة امرأة مصابة بطلق ناري.

وبحسب التحقيق، أطلق والد زوجها النار عليها بسبب إجراءات الطلاق وتقسيم الممتلكات بين الضحية وابن المتهم.

وأثناء الاستجواب، قال المحتجز إنه لم يقتل المرأة، لكنه أراد ببساطة ترهيبها فقط.

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