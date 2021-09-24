كيف تتغلبين على الاكتئاب الخريفي؟.. يهدد النساء أكثر من الرجال

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة نفسية سيئة يشعر بها العديد من الأشخاص خلال تلك الآونة، خاصة مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، وبدء أول أيام فصل الخريف، فيعاني الكثير من الأشخاص من المشاعر السلبية التي تنتابهم، وبشكل خاص الفتيات والسيدات.

الاكتئاب الخريفي

وخلال حديثه لـ«هن»، كشف الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية، أن تلك الحالة التي يشكو منها الكثير، خاصة فئات كبيرة من السيدات، تُعرف بـ«الاكتئاب الدوري الخريفي».

وأوضح «فرويز»، أن هذا الاكتئاب الدوري يأتي في الفترات ما بين تغيير الفصول، خاصة فصلي الربيع والخريف، وهو ما يسبب لصاحبه حدوث تغيرات مزاجية لصاحبه على مدار اليوم، «الصبح ممكن يلاقي نفسه كويس، وبليل يكون مخنوق ومش طايق حد».

ظهور الاكتئاب الخريفي على النساء

أما عن سبب معاناة النساء بصورة أكبر من هذا الاكتئاب نسبة إلى الرجال، يفسر استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية، أن السبب خلف تعرض الإناث لتلك الحالة بنسبة تفوق الذكور، يعود إلى جينات محددة توجد لدى السيدات.

علاج المرض

ونصح جمال فرويز، بضرورة استشارة الطبيب والفحص لدى مختص، في حال استمرار تلك الحالة لأكثر من أسبوعين، «طول ما الشعور ده معداش أسبوعين، الشخص في أمان، إنما لو تجاوز الفترة لازم يفحص عند معالج نفسي».

روشتة لعلاج الاكتئاب الخريفي

وقدم استشاري الطب النفسي، روشتة للتعامل مع تلك الأعراض، والقضاء على الشعور بها، والتي تمثلت في:

1- ممارسة بعض الأنشطة المفضلة.

2- سماع المزيكا أو الأغاني المفضلة.

3- ممارسة الرياضة.

4- لقاء الأشخاص المقربين والتحدث إليهم، للتخلص من المشاعر السلبية.

أغذية تمنع الاكتئاب

وحسب موقع «Healthline»، تلك مجموعة من الأغذية التي تمنع الشعور بالاكتئاب، وهي:

-السمك

من المواد الغذائية الغنية بـ«أوميجا 3»، الضرورية لتقوية الذاكرة، والتي تساعد على الحد من مواجهة الاكتئاب.

-التوت البري

وهو واحد من المصادر الغنية بمضادات الأكسدة، يحمي من فقدان الذاكرة بشكل كبير ويساعد في تحسينها، ويساعد على تقليل ظهور أعراض الاكتئاب على الشخص.

-الكركم

غني بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب ويساعد في تحسين الذاكرة لمصابين مرض ألزهايمر ويخفف الاكتئاب.