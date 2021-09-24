خطوات بسيطة تساعد على علاج النحافة عند الرجال.. منها تناول الخميرة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يعانى بعض الرجال من النحافة الزائدة، ويبحثون عن العلاجات التي يمكن أن تساعد على زيادة الوزن، والحصول على الوزن المناسب والمثالي ليس بالأمر الهين، حيث يحتاج إلى أغذية معينة تساعد على زيادة الوزن للرجال كما ذكر موقع «only for men».

طرق علاج نحافة الرجال

الخميرة

تساعد الخميرة على زيادة الوزن، ويتم استخدامها في كثير من المنتجات مثل المعجنات وصناعة الخبز، وتعد الخميرة مصدر هام للأملاح المعدنية والفيتامينات والحديد والبروتين والأحماض الأمينية.

وبالإضافة إلى قدرتها في علاج النحافة فهى تمنح القدرة على النوم بشكل طبيعي وصحي والقضاء على الأرق، تفتيح البشرة وتنقيتها وتقوية الشعر وهذا يساعد في علاج الكثير من المشكلات الصحية.

أنواع الخميرة لزيادة الوزن

خميرة بيرة.

الخميرة الفورية التي تستخدم بشكل أكبر في إعداد العجائن.

أقراص أو حبوب الخميرة التي توجد في الصيدليات.

وصفات علاج النحافة بالخميرة

ملعقة ونصف ملعقة من الخميرة الفورية.

كوب من الحلبة المطحونة.

حلاوة طحينية مفتتة.

كوب ونصف وكوب من المكسرات المطحونة.

كوب من الماش المطحون.

يتم خلط كل المكونات بشكل جيد ويتم تناول ملعقتين من الخليط بالإضافة إلى تناول كوب من الحليب أو كوب من العصير وذلك 3 مرات يوميا.

وصفة الحلبة والخميرة

4 ملاعق كبيرة من الحلبة.

ملعقة كبيرة من خميرة الخبز.

ملعقة كبيرة من العسل.

كوب ماء.

ولتحضير الخليط في مقلاة يتم وضع الحلبة وتحميصها قليلا.

في إناء عميق يتم وضع كوب الماء وبعد الانتهاء من تحميص الحلبة يتم إضافتها إلى الماء في الإناء ويوضع الإناء على النار.

يترك الخليط حتى يغلى.

يرفع الخليط من على النار بعد الانتهاء ثم يترك جانبا لمدة ساعة حتى يبرد وتنقع فيه الحلبة.

تضاف ملعقة الخميرة إلى الخليط وتقلب جيدا حتى تذوب تماما.

يحلى الخليط بملعقة عسل ويتم تناول هذا الخليط بعد تناول الطعام بساعتين ويكرر 3 مرات يوميا حتى الحصول على الوزن المطلوب.