بوت تشيلسي يتربع على عرش الأحذية الرجالي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يتربع بوت تشيلسي (Chelsea Boots) على عرش الأحذية الرجالي في خريف وشتاء 2021/2022 ليمنح الرجل إطلالة أنيقة ودافئة، بالإضافة إلى الإحساس بالثبات والاستقرار أثناء المشي.

وأوضحت مجلة "Esquire" أن بوت تشيلسي، الذي يصل طوله إلى الكاحل، يطل بموديلين، الأول مصنوع من الشمواه، ويمتاز بطابع كاجوال؛ حيث يمكن تنسيقه مع سروال جينز أو سروال شينو. وغالبا ما يكتسي هذا الموديل باللون البني أو البيج.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة الرجالي أن الموديل الثاني من بوت تشيلسي يأتي مصنوعا من الجلد الأملس، ويمتاز بطابع كلاسيكي أنيق، وغالبا ما يكتسي باللون الأسود أو البني. وبطبيعة الحال يتناغم هذا الموديل مع البدلة.