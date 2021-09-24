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بوت تشيلسي يتربع على عرش الأحذية الرجالي

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
يتربع بوت (Chelsea Boots) على عرش الأحذية الرجالي في خريف وشتاء 2021/2022 ليمنح الرجل إطلالة أنيقة ودافئة، بالإضافة إلى الإحساس بالثبات والاستقرار أثناء المشي.
وأوضحت مجلة "Esquire" أن بوت تشيلسي، الذي يصل طوله إلى الكاحل، يطل بموديلين، الأول مصنوع من الشمواه، ويمتاز بطابع كاجوال؛ حيث يمكن تنسيقه مع سروال جينز أو سروال شينو. وغالبا ما يكتسي هذا الموديل باللون البني أو البيج.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة الرجالي أن الموديل الثاني من بوت تشيلسي يأتي مصنوعا من الجلد الأملس، ويمتاز بطابع كلاسيكي أنيق، وغالبا ما يكتسي باللون الأسود أو البني. وبطبيعة الحال يتناغم هذا الموديل مع البدلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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