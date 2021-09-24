الامارات | بريتني سبيرز تطلب إنهاء الوصاية لتتمكن من الزواج

شكرا لقرائتكم خبر عن بريتني سبيرز تطلب إنهاء الوصاية لتتمكن من الزواج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت المغنية الأميركية بريتني سبيرز محكمة في لوس أنجلوس إلى إنهاء التدبير الذي يفرض عليها وصاية والدها، لكي يتسنى لها أن تتزوج، في طلب تقدم به وكيلها، تمهيداً لجلسة من المقرر أن تُعقد الأسبوع المقبل. وكانت النجمة التي وصفت هذه الوصاية المفروضة عليها منذ 13 عاماً بأنها «تعسفية»، أعلنت أخيراً خطوبتها من سام أصغري.

وأشار الطلب الذي تقدم به محامي بريتني سبيرز، إلى أن المغنية «شرعت في اتخاذ خطوت لتوكيل محامٍ متخصص في قوانين الأسرة لتحرير عقد زواج»، ما يستلزم موافقة الأوصياء عليها.

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