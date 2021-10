الامارات | اين تذهب.. Foodlink تغزو سوق المطبخ السحابي في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن اين تذهب.. Foodlink تغزو سوق المطبخ السحابي في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد Foodlink، الشركة الرائدة في صناعة الأغذية والمشروبات، لريادة سوق المطبخ السحابي المتخصص في الإمارات، بإطلاق سلسلة مطاعم Art of Dum في دبي.

توجد مطاعم Art of Dum في الكرامة وحدائق ديسكفري، مع جملة من العروض اللذيذة على القائمة، وسيتم توسيع نطاقها قريباً لتضم عدداً من المواقع الرئيسة الأخرى في دبي، منها البرشاء والخليج التجاري. كما ستعزز الشركة وجودها في أجزاء أخرى من دبي في السنوات المقبلة. وإذا كان الطعام الشهي أحد معايير Art of Dum الرئيسة، فإن تقليل النفايات البلاستيكية إلى أدنى حد ممكن يمثل المعيار الآخر. ولهذا، يستخدم Art of Dum عبوات مستدامة ذات مظهر جمالي مدهش في تسليم الطلبات، بما في ذلك المستلزمات الصديقة للبيئة والقابلة للتدوير مثل القناني الزجاجية والصلصال وأدوات المائدة المصنوعة من الصلب.

Art of Dum بمثابة قصيدة غنائية تنتمي لتراث الطهي في العصور الوسطى والذي ترعرع داخل المطابخ الملكية في آفيد - تتميز بالروائح الغنية والنكهات ذات الطبقات الدقيقة، وهو أسلوب Dum Pukht في الطهي البطيء، الذي يترك الطبق يتنفس رائحته أو عصائره الخاصة ليصبح مذاقه ألذ.

