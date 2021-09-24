الامارات | # النصف الحلو.. 6 نصائح من أجل شيخوخة بصحة وعافية

شكرا لقرائتكم خبر عن # النصف الحلو.. 6 نصائح من أجل شيخوخة بصحة وعافية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «الوقاية خير من العلاج».. تلك المقولة الشهيرة هي كلمة السر للحفاظ على صحتك. ومن الحقائق الثابتة أنه مع التقدم في العمر، تتدهور قوة العظام وتقل قدرتها على التحمّل. ونظراً إلى أن الشيخوخة تؤثر في صحة العظام والمفاصل، فإنه من المهم القيام بكل ما هو ضروري للحفاظ على قوة وتوازن وصحة العظام خلال كل مراحل حياتنا. وفي الأوقات التي يحتاج فيها المرء إلى المساعدة الطبية، يُسعد المتخصصون في عيادات السعودي - الألماني أن يقدموا يد العون والمساعدة، حيث إن أطباء عيادات السعودي - الألماني ملتزمون بالعمل على إعادة مرضاهم إلى الطريق، الذي يضمن لهم الحفاظ على الصحة والعافية.

ويجب أن يعي المرء تماماً أن الأوان لم يفت أبداً كي يبدأ في اتخاذ خطوات لضمان تمتعه بالصحة والعافية مع التقدم في السن، والتأكد كذلك من صحة العظام والمفاصل. لقد أصبحت عملية تجهيز وتهيئة أجسامنا لتنعم بمستقبل صحي أمراً يمكننا القيام به اليوم.

وفي هذا الصدد، تقدم أخصائية جراحة العظام في عيادات السعودي - الألماني، د/‏شارميلا تولبول، مجموعة من النصائح المهمة، التي يجب وضعها في الحسبان من أجل الحفاظ على صحة العظام:

الشيخوخة تؤثر في صحة العظام والمفاصل،

فمن المهم القيام بكل ما هو ضروري، للحفاظ على قوة وتوازن وصحة العظام.

1- تمرينات القوة والمرونة

تُعدّ ممارسة تمرينات القوة والمرونة من الأنشطة المهمة التي تعود بالفائدة على صحة العظام، في الوقت الذي نجد فيه أن الخمول هو عدوك الحقيقي مع تقدمك في العمر، خصوصاً في ضوء حقيقة أن مفاصلنا يمكن أن تفقد تقريباً نصف قدرتها على حركتها. ومن ثم، فإن أي إصابة قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة. ولذا، فإن ممارسة تمرينات الإطالة والمشي بصورة منتظمة تساعد في الحفاظ على صحة ومرونة المفاصل والعضلات.

2- المشي

المشي هو عبارة عن تمرين للمفاصل لحمل وزن الجسم. ومن الثابت أن التمارين المنتظمة ذات التأثير المنخفض تبطئ مسألة تدهور صحة العظام والمفاصل. بمعنى آخر أنه كلما حرصت على ممارسة رياضة المشي، أصبحت عظام الوركين والساقين أقوى. وينطبق هذا الأمر كذلك على الأشخاص، الذين يعانون مرض التهاب المفاصل، الذي يعتبر من الآلام المصاحبة للشيخوخة.

3- صحة العظام

من المعروف بصورة عامة أن تناول المرء للبروتينات الخالية من الدهون والعناصر الغذائية الغنية بالألياف، مثل الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة هو الخيار الأفضل للصحة. ولعل هذا الأمر ينطبق بشكل خاص على كبار السن. فعلى سبيل المثال، مع تقدمك في العمر، يتباطأ عمل جهازك الهضمي. ولذا، فإن الألياف في هذه الحالة هي أفضل صديق لك، لأنها تساعد في سهولة عملية الهضم. وبالمثل، فإن (الكالسيوم وفيتامين د) من العناصر المهمة لصحة العظام، حيث يُساعد (فيتامين د) في امتصاص الكالسيوم بشكل فعال من الأطعمة التي نتناولها.

4- الابتعاد عن العادات غير الصحية

الاعتياد على شرب الكحوليات يساعد على إضعاف العظام. ومن ثم، يُنصح بالابتعاد عنها لتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام. ويمكن للمرء تجنب الكثير من الألم في المستقبل في حال تمكن اليوم من اتخاذ خيارات صحيحة.

5- فيتامينات ضرورية

يجب أن يعمل المرء على إضافة بعض المواد الغذائية المفيدة لصحة العظام إلى قائمته الغذائية الخاصة به، مثل: الخضراوات الورقية كاللفت والسبانخ والبروكلي، وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين (أوميغا 3) مثل: السلمون والسردين، والحرص كذلك على تناول الفواكه والمكسرات مثل: التين واللوز والجوز، علاوة على تناول البقوليات مثل: الفاصوليا الحمراء والفاصوليا السوداء.

6- استشارة طبيبك

إذا كنت تشعر بالقلق على صحة عظامك ولاحظت أي أعراض لهشاشة العظام، فاستشر طبيبك في أقرب وقت ممكن. ويمكن أن يساعد قيامك بعمل اختبار كثافة العظام الطبيب الخاص بك في قياس كثافة العظام وتحديد معدل فقدان العظام لديك. وسيساعدك الدواء في التحكم بصورة أفضل في صحتك مع تقدمك في السن.

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