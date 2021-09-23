خبيرة تغذية توضح بدائل اللانش بوكس قبل عودة المدارس

القاهرة - سمر حسين - ماما

تبحث الأمهات عن الأشياء الصحية لأطفالها في المدرسة، خاصة الأطعمة الغذائية التي يتناولها الطفل، ويعد اللانش بوكس من العناصر الأساسية التي تعتمد عليها الأمهات في المدرسة لوضع الوجبة الغذائية التي يتناولها الطفل في المدرسة، على الرغم من وجود بدائل له.

بدائل اللانش بوكس

أوضحت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أنه للتخلص من أضرار اللانش بوكس يمكن الاستعاضة عنه بمجموعة من الخطوات منها:

تغليف السندوتشات في ورق زبدة.

تغليف السندوتشات في كيس من الورق.

عند اختيار اللانش بوكس يجب شراؤه بطريقة صحية وأن يكون خاضعا للمواصفات.

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مواصفات اللانش بوكس الصحي للأطفال

الشراء من ماركة معروفة.

أن يكون مقسم إلى أجزاء حتى يسهل تقسيم الطعام.

يفضل عند شراء اللانش بوكس الحرص على شراء النوع المدون عليه رقم 5 أسفله.

مواصفات التغذية المناسبة داخل اللانش بوكس

الاعتماد على الأغذية الجافة بقدر الإمكان داخل اللانش بوكس.

الاعتماد على مجموعة من الكربوهيدرات داخل اللانش بوكس، مثل العيش البلدي والتوست البني والبطاطا حيث تعمل على تقوية النظر والمناعة والوقاية من التسوس.

يفضل الامتناع عن الأغذية المطبوخة والبيض والمحشي.

عند تحضير اللانش بوكس يجب الابتعاد عن اللحوم.

يمكن إعداد الوجبة بإحضار التوست وتقطيع الجبن الشيدر مكعبات ويوضع معه العنب والأناناس والطماطم.

عند تحضير اللانش بوكس يجب فرشه بورق الزبدة حتى يكون سهل التنظيف بعد ذلك، تجنبا لتراكم الميكروبات والجراثيم عليه.