بشرى سارة للعرسان.. افرش شقتك كاملة بـ20 ألف جنيه فقط

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع الاستعداد للزواج يبدأ الشباب والفتيات بالبحث عن أفضل الأجهزة وقطع الأثاث، بأوفر الأسعار، وأجود الخامات، المعادلة الصعبة التي تثير اهتمام المقبلين على الزواج، محاولين الوصول للحل الأمثل، خاصة مع تعدد الاختيارات وارتفاع الأسعار.

بشرى سارة للعرسان

وفي هذا الصدد، زف عادل بكساوي، مستشار وزير التضامن للتسويق والمعارض، بشرى سارة للمواطنين، والمقبلين على الزواج بشكل خاص، مؤكدًا فرصة حصولهم على أثاث كامل للمنازل بمبلغ لايتعدى الـ20 ألف جنيه فقط، من خلال معرض ديارنا، التابع للوزارة الخاص بالأثاث وتجهيز الغرف من المفروشات والحرف اليدوية إلى جانب الأجهزة الكهربائية.

افرش شقتك كاملة بـ20 ألف جنيه فقط

وأكد «بكساوي» لـ«هُن» أن المعرض من المقرر افتتاح نسخة جديدة له في نوفمبر المقبل، للموبيليا والحرف اليدوية والجمعيات التعاونية الخشبية والإنتاجية، لتوفير العديد من الموديلات والخامات الأشكال للأثاث، والأجهزة الكهربائية، المقدمة من العديد من الشركات.

وأشار مستشار وزير التضامن للتسويق والمعارض، إلى أن الـ20 ألف جنيه، يمكنها شراء غرفتي نوم وأطفال، مع طاولة سفرة و6 مقاعد، بالإضافة للأنتريه، ووحدتي مطبخ.

وأوضح عادل بكساوي، أنه يمكن سداد التكاليف بالتقسيط، من خلال دفع مقدم، ثم استكمال باقي المصروفات على دفعة أخرى.

التضامن تطلق مبادرة للحد من حالات الطلاق

وكانت الدكتورة راندا فارس، مدير مشروع مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية بوزارة التضامن «مودة»، أكدت أن مشروع «مودة» يهدف إلى مد الشباب المقبل على الزواج بالمعلومات الأزمة حتى يمكن لهم بناء حياة أسرية سليمة، وذلك خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة».

وأوضحت الدكتورة راندا فارس، أن برامج المبادرة جرى إعدادها من قبل عدد من الخبراء المصريين في مختلف المجالات، بالاستعانة بالأمم المتحدة التي ساعدت في إعداد منهج للمقبلين على الزواج، «إحنا بشغلنا على الأرض تواصلنا خلال الفترة اللي فاتت لتدريب 230 ألف شاب وفتاة بالجامعات المصرية والمعاهد العليا والمتوسطة».