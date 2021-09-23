طريقة عمل تارت الليمون بخطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد تارت الليمون الذي يحتوي على حلوى الليمون المخبوزة، من الحلويات الشهية التي يفضلها الكثير من الأطفال، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل تارت الليمون على طريقة الشيف نرمين هنو، مقدمة برنامج «زي السكر» على سي بي سي سفرة.

طريقة عمل تارت الليمون

المكونات

4 شرائح من الليمون.

400 جرام سكر.

400 ملي ماء.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

عجينة

240 جرام دقيق.

100 جرام سكر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

80 جرام زبدة.

4 صفار بيض.

فرانجبان

180 جرام زبدة.

100 جرام لوز مطحون.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

100 جرام سكر.

بشر 3 ليمون.

2 بيض.

خطوات عمل تارت الليمون

تخلط في العجان المكونات الجافة مع الزبدة حتى يصبح الملمس رملي ثم يضاف صفار البيض مع استمرار العجن.

تفرد العجينة في صينيه تارت ثم تدخل الفرن نصف تسوية

فرانجبان

تخلط زبدة وسكر وبشر ليمون ثم يضاف البيض ثم المكونات الجافة.

يوضع خليط فرانجبان على قاعدة التارت.

تدخل الفرن حتى تحمر وجهها.

حلوى الليمون

يخلط ماء وسكر على النار ثم يضاف شرائح الليمون ويترك على النار حتى يأخذ اللون الشفاف.

يزين التارت بحلوى الليمون على الوجه.

ويقدم.

طريقة عمل تارت الليمون مع الكريمة

المكونات

كوب من بسكويت القمح الكامل مطحون.

علبة من الحليب المكثف المحلى.

نصف كوب من عصير الليمون.

6 ملاعق كبيرة من الزبدة السائلة.

ملعقة كبيرة من الجبنة الكريمة.

صفار ثلاث بيضات.

شرائح ليمون.

كريمة مخفوقة للتزيين.

خطوات عمل تارت الليمون مع الكريمة

إضافة الزبدة إلى البسكويت وتقليبهم جيدا.

وضعهم في قالب متوسط الحجم مع الضغط جيدا باليد على القاع والجوانب.

خبز البسكويت في فرن ساخن لمدة 10 دقائق فقط ثم تركه حتى يبرد تماما.

خفق صفار البيض مع الحليب المكثف وعصير الليمون والجبنة جيدا.

صب الخليط فوق طبقة البسكويت، ثم خبزه في فرن ساخن على حرارة 160 درجة لمدة 30 دقيقة.

تزيين الكيكة بعد أن تبرد بشرائح الليمون والكريمة المخفوقة.