محمد الشناوي يثير الجدل بعد حذف صور زوجته على إنستجرام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حذف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، جميع صور زوجته «منة عصام» عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، التي كان يضج حسابه بها بتوثيق الأوقات الرومانسية، ولحظات الحب والاحتفال، والنجاح سويًا، على مدار 11 عاما من الزواج.

وفتح حذف محمد الشناوي لصور زوجته على إنستجرام، الباب أمام تكهنات عديدة، زعمتها إحدى الصفحات الأهلاوية الجماهيرية عن انفصال الحارس الدولي عن زوجته منة عصام.

صفحة أهلاوية تزعم انفصال الشناوي عن زوجته

وزعمت إحدى صفحات جماهير النادي الأهلي الشهيرة، انفصال محمد الشناوي عن زوجته، مشيرة إلى أن هذا الأمر تسبب في تذبذب مستواه خلال الفترة الأخيرة.

ودونت الصفحة الشهيرة الآتي:«لسة عارفين دلوقتي أن الشناوي مطلق من 3 شهور ومراته اتكتب كتابها النهاردة، أنا كنت متأكد مليون أن الشناوي في كل لحظة غلط فيها مكنش استهتار أو تكبر لكن مكنتش فاهم فيه إيه، والأيام بتعدي وبترد علينا أهو وبنفهم بعد فتره مش كبيرة أسباب تراجع الشناوي وعدم تركيزه للحظات، ومع كل دا كان عارف يقف علي رجليه ومحدش حس أوي بالظروف اللي بيمر بيها».

واختتمت المنشور: «حكاية تاني جديدة بتضاف من ضمن قصص الشناوي اللي تتعمل في كتاب بعد ما يخلص كورة ويبقى إلهام لأي حد عايز ينجح وأن الفشل بداية النجاح».

زواج محمد الشناوي ومنة عصام

واحتفل بزفافه محمد الشناوي، بزواجه على منة عصام منذ 11 عاما، في حفل كبير داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور نجوم الأهلي، وأحيا الحفل حينها النجم محمد حماقي، وحرص الشناوي حينها على جلسة تصوير غير تقليدية، حيث ظهر مع عروسه بالكرة وقفازات الحارس.

وكُلل زواج حارس الأهلي من منة عصام، بطفلين، يحرص دومًا على ظهورهما معه في كافة المناسبات، وخاصة زوجته التي كانت ترافقه دومًا، وتشاركه العديد من الصور الرومانسية، التي تُكلل قصة حبهما.