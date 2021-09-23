انهيار «فتاة التيك توك» منة عبد العزيز: عاوزين تحبسوني تاني؟ «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خرجت فتاة التيك توك الشهيرة، منة عبد العزيز، في مقطع فيديو جديد، تتحدث عن احتمالية تعرضها للحبس مُجددًا، بسبب تقديم بلاغات ضدها، بشأن المحتوى الجريء الذي عادت لتقديمه بعد خروجها من الحبس.

وانهارت فتاة التيك توك الشهيرة، في مقطع فيديو شاركت به عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «عاوز تحبسني تاني، وبتحبس بنات صغيرة مكملتش 20 سنة ليه، أنا مش معايا فلوس أدفع، اشوف فيك يوم دعوة من يتيم».

وتابعت: «حاطط فيديوهات ليا، على صفحات عشان تحبسني، حسبي الله ونعم الوكيل فيك اشوف فيك يوم يا ظالم».

بلاغ ضد فتاة التيك توك منة عبد العزيز

وكان المحامي أشرف فرحات مؤسس «حملة تطهير المجتمع» تقدم ببلاغ ضد فتاة التيك توك، منة عبد العزيز، لاتهامها بنشر «الفسق والفجور»، خاصة عقب خروجها ممن مركز المرأة المعنفة عقب تعرضها للاغتصاب، وتعهدها بالابتعاد عن محتوى الفيديوهات غير اللائق التي اعتادت تقديمه قبل الحبس.

فيديوهات جريئة لـ منة عبد العزيز بعد التوبة

وعلى الرغم من إعلان منة عبد العزيز، توبتها من هذا المحتوى، عقب التجربة الصعبة التي مرت بها، لم تبق «منة» بعيدًا عن الأضواء كثيرًا، وعادت وبقوة، بمقاطع فيديوهات رقص وغناء واستعراضات بملابس جريئة مثلما كانت تظهر من قبل، التي تعتمد على تحريك شفاها وجسدها مع المهرجانات الشعبية، والأغنيات الخليجية، من أجل تحقيق الربح المادي وفقًا لعدد المشاهدات.

كم تتربح منة عبد العزيز من الفيديو الواحد

وبحسب ما ذكره موقع «influencermarketinghub» لحساب الربح وفقًا لمشاهدات «التيك توك»، فإن منة عبد العزيز تتربح من (الفيديو) الواحد من 334 دولارا، وحتى 556 دولارا، أي مايعادل 5247 جنيها، حتى 8730 جنيها مصريا.