كيف تتحقق إذا كنت تعاني من فقر الدم.. وماذا يعني ذلك عن صحتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هل تعلم أن أكثر من ملياري شخص في العالم مصابون بفقر الدم؟

تمنع هذه الحالة الشائعة نقل الأكسجين إلى أعضاء وأنسجة الجسم، ما يؤدي غالبًا إلى أعراض مثل التعب والصداع والجلد الشاحب والجاف وسرعة ضربات القلب.

في حين أن هناك أنواعًا مختلفة من فقر الدم، فإن السبب الأكثر شيوعًا هو نقص الحديد، إذ يؤدي إلى نقص خلايا الدم الحمراء الضرورية لتوصيل الأكسجين إلى رئتيك وأعضاء أخرى، وفقا لموقع thelist.

وهناك العديد من العلامات التي تشير إلى أن الشخص مصاب بفقر الدم، وقد يفاجئك بعضها، بالإضافة إلى التعب، ربما يعاني الشخص المصاب بهذه الحالة من التنميل والقلق وضيق التنفس.

أيضا ربما تعاني النساء من دورة شهرية أكثر غزارة من المعتاد أو نزيف غير منتظم، ومع ذلك، هناك علامة أخرى تشير إلى أنك قد تكون مصابًا بفقر الدم.

يمكن لعينيك أن تكشف الكثير عن صحتك

الشحوب هو عرض آخر، إذا كان الخط أو المنطقة الموجودة فوق رموشك السفلية شاحبة، يعني ذلك أنك لا تتلقى ما يكفي من الأكسجين للأغشية المخاطية حول عينيك.

ويمكن أن يؤثر فقر الدم على العينين بطرق أخرى أيضًا، عندما يكون لدى الشخص تعداد دم منخفض، يمكن أن يعاني من نزيف في عينيه، ما قد يؤدي إلى فقدان البصر - مؤقتًا ودائمًا، قد لا يكون النزيف في العين واضحًا في بعض الأحيان، ولكن يمكن لطبيب العيون تشخيص فقر الدم أثناء الفحص التوسعي.

يمكن للطبيب إجراء اختبارات لتحديد نوع وسبب فقر الدم لتحديد أفضل علاج.

من الضروري أن تبدأ العلاج بمجرد تشخيص فقر الدم، إذا تُركت الحالة دون علاج، يمكن أن تسبب مشاكل في القلب، والتعب الشديد، ومضاعفات الحمل، وفقًا لمايو كلينك.

يمكن أن تشمل العلاجات الفيتامينات الموصوفة، والتغييرات الغذائية، وفي الحالات الشديدة، نقل الدم أو الحديد.