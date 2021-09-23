عريس «حريق الصباحية» ينهار مجددا بعد تقرير الأدلة الجنائية: أنا مبدخنش

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهرت نتائج الأدلة الجنائية، في حريق عروسين بالغردقة، «إسلام محمد، وزوجته ندا عيسى»، التي أشارت إلى أن سبب الحريق، هو مصدر حراري بطيء، بدأ من المرتبة الإسفنجية، ويمكن أن يكون «عقب سيجارة»، وذلك عقب أكثر من 43 يوما من حريق منزلهما يوم «الصباحية» بدعوى انفجار ثلاجة الزواج، وفقًا لما أكده العريس من قبل، متهمًا الشركة الألمانية المُصنعة للثلاجة بعيوب الصناعة، ومطالبًا بالتعويض.

العريس: أنا مبدخنش

وانهار إسلام محمد، الذي يعمل مندوبًا بإحدى شركات السياحة، فور ظهور التقرير، مستنجدًا ومطالبًا بإعادة النظر فيه، للوصول لأصل الانفجار: «مع احترامي للخبير أنا بتظلم وبطلب إعادة معاينة».

وشرح «العريس» لـ«هن» أسباب تظلمه، موضحًًا أن السرير كان في حالته الجيدة: «لو المرتبة كان السرير اتحرق، أو حتى كنا طفناها بالماء، لكن لسه بواقي خشب السرير موجود».

مطالبات من العريس بتحليل لإثبات عدم تدخينه للسجائر

وتابع: «عقب سجارة منين أنا ولا بدخن ولا مراتي، وده أول يوم لينا في الشقة محدش لحق يجي عندنا، حللوا لينا هتلاقونا مش مدخنين، أنا كنت بعيط زي الطفل على شقا عمري، وبطالب بإعادة المعاينة خسرت كل حاجة».

إسلام: صحيت يوم صباحيتي وشقتي بتولع

وتعرض العريس إسلام محمد، 26 عاما، لحادث آليم، في اليوم الأول من الزواج، عقب استيقاظه على حريق منزله.

وروى العريس الضحية، تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أنه اصطحب زوجته «ندا» من طنطا إلى عش الزوجية بالغردقة، يوم 10 أغسطس الماضي، قبل أن يتناولا العشاء، ويذهبان للنوم: «جبت جبن ولانشون بعد ما وصلنا نتعشى منها، وسبت الباقي عادي في التلاجة ودخلنا ننام بعد تعب السفر، ومفيش ساعات لقيت النار في كل حتة، وصوت الخبط علينا من الجيران عشان يسعفونا، شقا عمري راح قدام عنيا».

وأوضح العريس المتضرر أنه حرر محضرا حمل رقم 4268 قسم أول غردقة إداري، مؤكدًا أنه اضطر لترك عمله حتى يستطيع إيجاد حل لأزمته: «أنا بعت الحاجة اللي متحرقتش عشان أقدر أصرف منها على نفسي وعلى مراتي لأن قاعد من الشغل لحد ما أحل المشكلة».