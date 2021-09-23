6 خطوات تساعد على التخلص من انتفاخ البطن.. منها الرياضة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعانى البعض من انتفاخ البطن المفاجىء، لعدة أسباب منها كثرة الغازات وتناول المشروبات الغازية، بجانب أسباب أخرى ذكرها موقع «Mayo Clinic».

أسباب حدوث انتفاخ البطن

أوضحت الدكتورة فيولا أندرسن، عضو الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، أن انتفاخ البطن يحدث نتيجة كثرة الغازات في الأمعاء.

صعوبات الهضم

تسبب صعوبات الهضم حدوث انتفاخ البطن، وترجع صعوبة الهضم لعدة أسباب منها تناول الطعام بسرعة والتمركز الخاطىء لبكتيريا الأمعاء.

المشروبات الغازية

يرجع انتفاخ البطن إلى تناول المشروبات الغازية والأطعمة الغنية بالألياف الغذائية مثل البقوليات والكرنب ومنتجات الحبوب الكاملة وبعض الخضروات والفواكه والمكسرات.

نصائح تساعد على علاج انتفاخ البطن

استبدال أغذية بأخرى يسهل هضمها مثل خبز القمح الكامل المصنوع من دقيق القمح الكامل المطحون ناعما بدل الخشن، والكرنب المدبب بدل الأبيض والعدس الأحمر بدل الأصفر.

نقع بذور عباد الشمس

يساعد نقع بذور عباد الشمس في الكاري على تسهيل هضمها.

تناول الأعشاب

يمكن أن تساعد الأعشاب والتوابل في الحد من الغازات خاصة بذور الكمون والشمر واليانسون والريحان الطازج والشبت والزعتر.

تناول السوائل قبل وجبات الطعام

يساعد شرب الماء قبل حوالى 30 دقيقة من وجبة الطعام مساعدة المعدة على الهضم بشكل أفضل.

تناول الطعام والشراب ببطء

عند تناول الطعام بسرعة يمكن ابتلاع الكثير من الهواء مما يسبب في حدوث الغازات، لذلك يجب التأكد من مضغ الطعام ببطء وذلك يساعد على تقليل كمية الهواء التي تبتلعها والمساعدة في عملية الهضم.

ويفضل توزيع الوجبات على مدار اليوم، حيث يساعد تناول 6 وجبات صغيرة في اليوم بدلا من 3 على تحقيق سهولة الهضم وإنتاج كميات أقل من الغازات.

يساعد ممارسة الرياضة كعلاج فعال في معالجة انتفاخ البطن، بتنشيط حركة الأمعاء والتخلص من الغازات المزعجة.